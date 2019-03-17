Fransız aslanı şekil değiştirdi

Peugeot’nun baştan aşağı yenilediği hafif ticari modeli Rifter satışa sunuldu. İki farklı dizel motor ve otomatik seçeneğiyle pazara giriş yapan araç, SUV gibi tasarlanmış. 114 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle dikkat çeken modelin, GT-Line versiyonu binek otomobilleri aratmıyor.

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot’yu hafif ticari araç segmentinde temsil eden Partner, şekil ve isim değiştirerek geri döndü. Rifter ismini alan yeni model adeta baştan aşağı yenilendi. Büyük operasyonla birlikte modele yeni bir dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneği de eklendi. Artık daha güçlü ve dinamik bir görünüm sergileyen Peugeot Rifter, oldukça kaslı bir görünüme sahip olmuş.

YEPYENİ BİR TASARIM

Aracın ön tasarımı, aslan logosunu dikey konumlu ön ızgaranın ortasında konumlandırıyor. Aslan pençesinden esinlenilen tasarım, ön farların orta kısmında LED imzası ile bütünleşiyor. Şişkin çamurluk ağızları ve plastik kaplamalar SUV modellere gönderme yaparken, 17 inçlik elmas kesimli alaşım jantlar oldukça sportif bir görünüm sunuyor.

ÜÇ FARKLI DONANIM

İç mekan tasarımında da binek modellerine özenen araçta, minik direksiyon simidi ve 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekrana yer verilmiş. Aracın bir de hususi kullanıma özel GT-Line versiyonu bulunuyor. Bu seçenek tam bir SUV tadında sürüş keyfine sahip. Toplam 3 farklı donanımla sunulan aracın active ve allure seçenekleri de var.

2 DİZEL MOTOR VAR

Yeni Rifter, sadece 2 farklı dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesi olarak sunulan 1.6 BlueHDi 100 beygir güç ve 5 ileri şanzıman ile kombine ediliyor. 130 beygirlik versiyon ise markanın yeni bünyesine aldığı 1.5 litrelik ünite ile sunuluyor. Bu seçenekte aynı zamanda 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman da var. Üç seçeneğin ortalama tüketimi 4.6 litreyi geçmiyor. Bagaj kapasitesiyse 775 litre ile 3 bin 500 litre arasında değişiyor. Rifter’ın başlangıç fiyatı ise 114 bin lira olarak belirlenmiş.