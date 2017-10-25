Yeni Qashqai’nin reklam filmi yayında

C-SUV segmentinin öncüsü, şehirli crossover modeli Nissan Qashqai’nin “Lider Duruşu.”nu gösteren yeni reklam filmi dijital mecralar ve televizyonlarda yayımlanmaya başladı.

6 Ekim’de lansmanı gerçekleştirilen ve bayilerde yerini alan Yeni Nissan Qashqai, reklam filmiyle de dikkat çekiyor. Nissan’ın dünya otomotiv pazarında yeni bir segment yaratan modeli Qashqai, yenilikçi dış tasarımı, premium iç tasarımı ve geliştirilmiş sürüş performansının yanı sıra konfor ve güvenliği arttıran Nissan Intelligent Mobility özelliklerinin anlatıldığı reklam filmiyle ekranlardaki yerini aldı. Yeni Nissan Qashqai ile motorsiklet kovalamacasına sahne olan reklam filminde, 70’li yılların ünlü İngiliz müzik grubu Black Sabbath’ın seslendirdiği Paranoid şarkısı kullanıldı. Reklam filmi, dijital mecralar ve televizyon kanallarında yayınlanmaya devam ediyor. Segmentinin öncüsü ve lideri Qashqai, Avrupa’da sahip olduğu %10,3’lük pazar payı ile Nissan’ın Avrupa’daki 83 yıllık tarihinin en başarılı modeli olarak öne çıkıyor. Piyasaya çıktığı 2007 yılından bu yana 2,3 milyon adet satan Qashqai, 19 kez “yılın otomobili” seçilirken 80’in üzerinde uluslararası ödül kazanma başarısını gösterdi. Türkiye’de de sınıfının lideri olan Qashqai, C-SUV segmentinde %22,6’lik pazar payıyla lider pozisyonunu koruyor. Yenilenen yüzü, zenginleşen donanım seçenekleri ve yeni premium iç tasarımı ile pazardaki gücünü pekiştirecek olan Yeni Qashqai, sürüş performansı ile de göz dolduruyor.