Yeni Renault Captur’u ilk kez kullandık

Renault ise Captur’a yaptığı makyajla SUV ailesini tamamladı. Yeni model, 30 farklı kişiselleştirme özellikleriyle dikkat çekerken, ekonomik motor seçenekleri oldukça cimri.

DANİMARKA – GÜVEN ADALI

Fransız üretici Renault ise Koleos, Kadjar ve Captur modelleriyle pazarın dengelerini yeniden sağlamayı hedefliyor. En son şehirli crossover modeli Captur’a yeni bir operasyon gerçekleştiren marka, yeni kimliğini bu modele de yansıttı. Bizimde bizzat ilk sürüşünü Danimarka Kopenhag’da gerçekleştirdik. Yeni SUV model bir önceki versiyonunda olduğu gibi yine kişiselleştirme özelliklerine sahip. 30’u aşkın kombinasyon sayesinde kullanıcı, kişisel zevkini otomobilinin tasarımına da yansıtabiliyor.

C ŞEKLİNDEKİ GÜNDÜZ LED’LER

Sabit cam tavan Icon ve Outdoor versiyonlarında opsiyon olarak sunulmuş. İlk bakışta full-LED ‘Pure Vision’ far teknolojisi gözümüze çarpıyor. Araç, tamponunun alt kısmında yeni marka kimliğini oluşturan C şekilli LED gündüz farları yer alıyor. Benzer şekilde arka far tasarımı da hem gece hem gündüz görünen bu imzayı barındırıyor. Captur, R&Go, Media Nav Evolution ve R-LINK Evolution olmak üzere üç multimedya sistemi ile üst düzey bir araç içi teknolojik deneyim sunuyor. Sistemler Bluetooth, navigasyon, sürüş destek sistemlerinin yönetimi gibi sürüşü kolaylaştıran ve güvenli hale getiren teknolojilere sahip.

GERİ GÖRÜŞ STANDART

Arka park sensörünün yanı sıra yenilenen Captur’de geri görüş kamerası Icon ve Outdoor versiyonlarında standart. Cruise Control, hız sınırlayıcı, aktif acil fren destek sistemi (AEBS), ESP, hillholder, LED sis farları, full LED ön farlar, c şeklinde LED gündüz farları, yağmur sensörü, otomatik farlar makyajlanan modelde öne çıkan özellikler.

81 BİN 450 LİRADAN BAŞLIYOR

Yenilenen Captur’un Türkiye’de başlangıç fiyatı 81 bin 450 lira olarak belirlenmiş. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “B segmenti Türkiye’de binek otomobil pazarından yüzde 30 pay alırken, B SUV segmentinin payı yüzde 9. Bu sınıf tek başına ise binek otomobil pazarında yüzde 3 paya sahip. Yenilenen modelimiz geçen yılı 3 bin 783 satış adedi ile kendi segmentinde ikinci sırada tamamladı. Kadjar, Koleos ve Captur ile 2017 yılında Renault, SUV serisini tamamlamış oluyor” dedi.

BİR BENZİNLİ BİR DİZEL

Yeni modelde benzinli ve dizel olmak üzere iki motor seçeneği var. Araçta 1.5 litrelik dizel ünite yer alıyor. 90 beygir güç üreten dizel ünite 220 Nm’lik torka sahip. Yeni turbo tasarımı düşük devrilerde bile tepkili. Aynı motorun birde EDC otomatik versiyonu da bulunuyor. Diğer seçenek ise 1.2 litrelik TCe benzinli motor. Stop&start sistemine sahip olan seçenek 120 beygir güç ve 190 Nm tor üretiyor. Araç touch, ıcon ve outdoor olmak üzere 3 farklı donanımla satışa sunuluyor.