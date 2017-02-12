Yeni Seat Leon’un fiyatı belli oldu

SEAT’ın en çok beğenilen modellerden biri olan Leon’un yenilenmiş versiyonu SEAT Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Yenilenmiş haliyle duygu ve mantığı buluşturan model, dinamik tasarımı, geliştirilmiş teknolojisi ve işlevselliğiyle iddiasını devam ettiriyor.

Yeni SEAT Leon’un 1.2 TSI 110 HP Style modeli 75 bin 400 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Markanın tarihindeki en büyük ürün atağı kapsamında geliştirilen Yeni Leon, bugüne kadar Leon Ailesi’ni başarıya taşıyan tasarım, dinamizm, keyif ve kullanım kolaylığı gibi unsurları daha da geliştiriyor. “Leon Formülü” olarak tanımlanan, tasarım ve işlevselliğe dayanan bu formülün geldiği en son nokta olan Yeni Leon, markanın başarı hikayesini devam ettirmeyi hedefliyor. Sürüş destek sistemleri, güvenlik sistemleri ve bağlanabilirlik ile ilgili yeni teknolojileri barındıran Yeni SEAT Leon, 5 kapılı ve ST gövde seçenekleri ile sunuluyor.

SPORTİF TASARIM

Leon’un başarısındaki ana sebeplerden biri kuşkusuz göz alıcı tasarımına dayansa da yeni versiyonunda bazı değişiklikler yapıldı. SEAT Tasarım Direktörü Alejandro Mesonero Romanos bunu “Yeni SEAT Leon da her şey değişmesine rağmen aslında hiçbir şey değişmedi diyebiliriz. Çok cazip bir model olan Leon’un imajinı değiştirmek gerekmiyor, sadece güçlendirmek ve tazelemek gerekiyordu.” diye özetliyor. Dış tasarımına bakıldığında Yeni SEAT Leon’da ön ve arka bölüm daha keskin ve iddialı hatlara sahip hale gelirken; sert yatay hatların belirginliği ön ve arkada azaltıldı. Böylece otomobil, keskin ve agresif tasarımının yanı sıra aynı zamanda daha ahenkli bir görünüm de elde etti. Bir başka yenilik ise, otomobilin algılanan büyüklüğünü artırmak için, ızgarayı – normalde daha üst araç kategorisinde bulunabilecek olan – daha zengin bir krom kullanarak, 40 mm. daha büyütmek oldu. Karakter, kalite açısından dış kısımda olduğu kadar iç kısımda da güçlendirildi. Yeni Leon’un içinde yer alan LED ambiyans aydınlatması, yeni tasarlanan 8 inçlik ekran üzerinden sürücünün isteğine göre ayarlanabilir özellikte tasarlandı. Yeni geliştirilen Full-LED teknolojili dış aydınlatma sistemleri ise, en kötü hava şartlarında bile iyi performans gösteren yeni arka lambalar ve ön farlar nedeniyle özellikle belirtilmeye değer hale geldi. Üstelik LED teknolojisi sinyaller ve sis lambalarında da kullanıldı.

YENİ 1.0 LİTRELİK MOTOR

Yeni Leon 110 hp ile 150 hp arasında uzanan güç değerlerine ve olağanüstü tork rakamlarına sahip tümü turbo olan motor yelpazesiyle sunuluyor. Yeni SEAT Leon’un geniş motor yelpazesi, dizel ve benzinli versiyonları kapsıyor. Dizel motorlar arasında 115 hp gücünde yeni bir 1.6 TDI motor bulunuyor. Bu motor hem otomatik hem de manuel şanzımanla sunuluyor ve 4,0 litrelik düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. SEAT Leon’da sunulan benzinli motorların gücü 110 hp ile 150 hp arasında değişirken, 1,0 litre TSI üç silindirli 115 beygir gücündeki motor en yeni ve farklı versiyonu oluşturuyor. Bu Ecomotive motor 4,4 litrelik düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekerken, CO2 emisyonu da ortalama 102 g/km seviyesinde kalıyor.

ZENGİN DONANIM LİSTESİ

SEAT Leon, üç ekipman serisi ile sunuluyor: Style, FR ve XCELLENCE. Giriş seviyesi Style donanım, yalnızca cazip bir fiyat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 16” alüminyum alaşımlı jantlar, LED Gündüz Sürüş farları, elektrikli park freni, otomatik klima gibi günlük yaşamda gereksinim duyulan tüm özellikler ile yedi hava yastığı, XDS ve Arka Park Sensörü gibi güvenlik sistemlerini de sunuyor. FR donanımı ise ek olarak 17” alüminyum alaşımlı jantlar, sunroof, Full LED Farlar, 8” bilgi-eğlence ekranı ve ön park sensörlerine sahip. Leon ile satışa sunulan yeni donanım paketi ise serinin konfor özellikli donanımı olan XCELLENCE. Leon XCELLENCE, krom tasarımlı ön ızgara, yeni ön ve arka tamponlar, krom yan cam çerçeveler ve 17” alüminyum alaşımlı jantlarıyla parlıyor. XCELLENCE paketi aynı zamanda Full LED ön farlar, ön-arka park sensörleri, KESSY Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, sunroof ve 8” bilgi-eğlence ekranını da içeriyor. Yeni Leon, SEAT’ın Ateca ile başlattığı gelişmiş sürücü destek sistemleri seçeneklerini de barındırıyor. Opsiyonel Trafik Sürüş Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme sistemi, Acil Durum Asistanı ve Uzun Far Asistanı bu teknolojilerin başlıcaları. Yeni SEAT Leon’da ayrıca tüm donanımlarda Elektrikli Park Freni standart olarak sunuluyor.

KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ

Birçok sürücü için, bağlanabilirlik (Connectivity) özellikle şehir yaşamında, dijital dünya ile iletişimde öncelikli yere sahip. SEAT markası da en son nesil Easy Connect eğlence ve bağlanabilirlik sistemi Full Link ile bunu kullanıcılarına sunuyor. Media System plus, 8 inçlik ekranı ile kullanım kolaylığı sunarken, yeni nesil bilgi eğlence sistemlerinin zirvesini oluşturuyor. Merkezi gösterge panelinde kolaylıkla ulaşılabilen Kablosuz Şarj Ünitesi akıllı telefon şarjını ilk defa olarak kablosuz yapmayı mümkün kılıyor ve tavan anteninin otomatik eşleşmesi sayesinde daha iyi bir sinyal çekişi sağlıyor. Full Link hemen hemen tüm akıllı telefon kullanıcıları için bağlanabilirlik dünyası anlamına geliyor. MirrorLink’in yanı sıra Full Link, Apple CarPlay ve Android Auto (Türkiye’de henüz kullanılmamaktadır) fonksiyonlarını da içeriyor. Full Link, Leon’un bilgi-eğlence sistemi üzerinden akıllı telefonları ve uygulamalarını güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlıyor.