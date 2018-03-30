Toyota RAV4 kabuk değiştirdi

Toyota RAV4 tamamen yenilendi. Dünya prömiyeri New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen 5’nci nesil RAV4, Toyota’nın Yeni Global Mimari Platformunda (TNGA) üretildi.

Zorlu arazi şartlarının yanında mükemmel bir şehir otomobili de olan yeni nesil RAV4, motor performansı, yol tutuşu, güvenlik ve sürüş keyfi anlamında önemli yenilikler sunuyor. Yeni RAV4’te sağlamlık hissi veren özgün tasarım detayları da duyulara dokunan kalite yaklaşımını sergiliyor. Yeni Toyota RAV4’ün Avrupa prömiyeri ise 2019 yılının ilk çeyreğinde yapılacak.

DAHA KASLI TASARIM ANLAYIŞI

Yeni RAV4’ün tasarımı, dünyanın en çok tercih edilen SUV’una şimdi çok daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yerden yüksekliği artırılan ve daha da genişleyen yeni RAV4’ün sağlam duruşu hemen göze çarpıyor. Tasarım dilini “her yere git” şeklinde oluşturarak kullanıcısını adeta eğlence ve maceraya davet eden RAV4, şehir yollarında olduğu kadar şehrin dışında hobilerinin peşinden koşanlara seslenerek hayatın tadını çıkartmayı seven genç ailelerin beklentilerini karşılıyor. Vazgeçilmez özelliği “çeviklikten” yeni tasarımda da ödün verilmiyor. 4600 mm uzunluğundaki yeni model, uzunluk olarak mevcut jenerasyondan farklılık gösteriyor olsa da, gövdenin ön ve arka uzantılarında yapılan eksiltmeye karşın aks mesafesinde yapılan 30 mm’lik artış ferah ve konforlu iç mekan sağlıyor. Bagaj hacminin artmasının yanında katlanan arka koltuklar, çift katlı bagaj zemini ve yanlara konulan eşya sabitleme fileleriyle fonksiyonelliği geliştirilen yeni RAV4’ün genişliği 10 mm artırılarak 1855 mm’ye çıkartıldı.

2.5 LİTRELİK HİBRİT

Yeni 5’nci nesil RAV4’te biri hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunacak. Bu motorlar geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde mevcut modele göre hem yakıtı daha verimli kullanacak hem de daha güçlü olacak. Yeni hibrit 2.5 litrelik motor, daha fazla güç ve daha düşük emisyon sunuyor. Sessiz çalışması ve kendi kendini şarj etmesiyle öne çıkan hibrit motor seçeneği, RAV4’ü kendi sınıfında özel bir yere konumlandırıyor. Hibrit motorun yanında isteyen müşterilere manuel veya otomatik şanzımanlı tamamen yeni 2.0 litrelik benzinli motor da sunulacak.

4 ÇEKER ÖZELLİĞİ DE VAR

Yeni RAV4’ün dört tekerlekten çekiş sisteminde yapılan çalışmalarla sürüş dinamikleri de önemli oranda geliştirildi. Hibrit versiyonu için Toyota tarafından tamamen yeni bir elektrikli motor geliştirilerek aracın hibrit sisteminden gelen gücün daha verimli kullanılması sağlandı. Buna ilave olarak arka tekerleklere hükmeden ikinci elektrikli motor daha yüksek tork üretip farklı sürüş koşullarında hem enerji kaybını azaltıyor hem de yakıt ekonomisi sağlıyor. Böylelikle dört tekerlekten mükemmel çekiş deneyimi sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi, diğer güç seçeneği olan 2.0 litrelik benzinli motor için daha da geliştirilerek verimliliği artırıldı. Tercihe göre manuel veya otomatik olarak satın alınabilecek.