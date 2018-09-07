Hyundai’nin en çok satılan benzinli SUV unvanını taşıyan Tucson, küçük hacimli dizel motora kavuştu. Tucson’da kullanılan yeni 1.6 litrelik dizel motor 4×4 seçeneğini de sunuyor. Yeni Tucson şimdilik 167 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa başladı.
Hyundai Tucson, merakla beklenen makyajlı versiyonuyla nihayet satışa sunuldu. Dış ve iç mekanındaki dokunuşlarla üçüncü nesil makyajlı Tucson, artık çok daha iddialı bir model haline gelirken genişletilmiş özellikleriyle de premium rakiplerine göz dağı vermiş oluyor. Türkiye’deki görevine 1 Ağustos’ta başlayan Başkan ve CEO Ickkyun Oh, yeni modelle ilgili “Tucson, hızla büyüyen SUV segmentine paralel olarak, Hyundai’nin Türkiye’de de en çok satan modellerinden biri. Ayrıca Hyundai olarak büyümeye ve gelişimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni Tucson’un bu konuda elimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz” dedi. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ise “Cesur tasarımı, yüksek güvenlik seviyesi ve yeni nesil 1.6 litrelik dizel motoruyla hem yeni hem de sadık tüketicilerimizi etkilemeyi arzuluyoruz. Tucson modelimizden bu yıl toplam olarak 6 bin adet satmayı hedefliyor ve bu modelimizin başarı hikayesini sürdürmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.
EN BÜYÜK DEĞİŞİM ÖN KISIMDA
Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değişen diğer parçalar. Ayrıca, yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil son derece ilgi çekiyor.
KOKPİTİN ÜST KISMI TAMAMEN DEĞİŞMİŞ
Yeni Tucson, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Qi kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da öne çıkıyor. Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunuluyor. i30 ve Santa Fe modellerinde de kullanılan 8 inç dokunmatik multimedya sistemi de aracın bir diğer yeni özelliği.
1.6 LİTRELİK YENİ DİZEL
Hyundai Tucson’un makyajla beraber gelen en önemli yeniliği şüphesiz 1.6 litrelik dizel motoru ve yeni nesil HTRAC elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi. 136 beygir gücündeki yeni motorun 320 Nm maksimum torku, aracı verimli bir şekilde ivmeletirken aynı zamanda 4.8 litrelik karma tüketimiyle de son derece ekonomik bir tablo çiziyor. HTRAC, gaz pedalına uygulanan güç ile en uygun performansı, ön ve arka tekerleklere dağıtıyor. Fakat, Sport modda iken arka tekerleklerdeki güç aktarımını en üst düzeye çıkararak dinamik sürüş hissi sağlıyor. Eco modda ise sadece ön tekerleklerle hareket ederek yakıt ekonomisi elde etmiş oluyor.
167 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Tucson’da üç farklı donanım ve üç tip motor var. Giriş seviyesi Style paket ile başlarken serinin en dolu ve en konforlu versiyonu ise Elite Plus. Yeni Tucson, 167.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken dizel otomatik versiyonun en yüksek donanım ise 259.700 TL fiyat etiketine sahip.