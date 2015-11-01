Yeni Volkswagen Polo görücüye çıktı

Volkswagen’in her neslinde küçük sınıfın standartlarını belirleyen modeli Polo’nun yeni nesli, Vosmer’de görücüye çıktı. Baştan aşağı yenilenen tasarımı, büyüyen boyutları, daha geniş iç mekânı ve verimli motorlarıyla ön plana çıkan yeni Polo, kişiselleştirme seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

İlk olarak 1975 yılında üretimine başlanan ve o günden bu yana dünya çapında 16 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak Volkswagen markasının en başarılı modellerinden biri olan Polo, altıncı nesliyle sınıfındaki iddiasını korumaya devam ediyor. Üst segment modellerde görmeye alışkın olduğumuz konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleriyle donatılan yeni Volkswagen Polo, kişiselleştirme olanakları, verimli motor seçenekleri ve yenilikçi sürüş destek sistemleriyle, 66 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla Vosmer’de görücüye çıktı. Altıncı nesil Polo, MQB (Modüler Platform Yönetimi) adındaki yenilikçi platform sayesinde ilk bakışta fark edilen daha uzun ve daha geniş karoser ve uzayan aks mesafesi ile dikkat çekiyor. MQB’nin sağladığı avantajlarla Yeni Polo, bir önceki nesline göre 81 mm daha uzun, 69 mm daha geniş olmasına ve artırılmış karoser sağlamlığına rağmen aynı ağırlığa sahip. Önceki nesillere kıyasla daha maskülen ve dinamik tasarım öğelerine sahip olan yeni Polo, her açıdan bakıldığında yepyeni bir model olduğunu ilk bakışta belli ediyor.

YENİ VE GENİŞ İÇ HACİM

Yeni Polo’da sürücü ve yolcular için daha geniş ve ferah bir iç hacim sunuluyor. Otomobilin 94 mm artırılan aks mesafesi, arka koltukta seyahat eden yolcular için çok daha geniş diz mesafesi sunarken, aynı zamanda selefine göre bagaj hacminin 71 litre artarak 351 litreye ulaşmasını sağlamış. Yeni Polo’da tamamen yenilenen sürücü odaklı kokpit tasarımı ve yüksek kalitede malzeme ile işçilik iç mekânda ilk göze çarpan detaylar arasında. Aynı zamanda Polo, yeni nesil dijital gösterge panelinin kullanıldığı ilk Volkswagen modeli olmanın yanı sıra, kendi sınıfında bu teknolojiye sahip ilk model olarak öne çıkıyor.

GÜVENLİK ÇITASI ARTTI

Yeni Polo sürüş destek sistemleriyle de sınıfının standartlarının üstünde bir donanım seviyesi sunuyor. MQB platformunun avantajları sayesinde artık Yeni Polo modelinde, Golf ve Passat’ta sunulan üst sınıf sürüş destek sistemleri de tercih edilebiliyor. Volkswagen, otonom sürüş teknolojilerinin öncüsü sayılan yarı otonom sistemler sayesinde yeni Polo’yu çok daha güvenli, kullanımı kolay ve konforlu bir otomobil haline getiriyor. Yeni Polo’da yorgunluk tespit sistemi ve ikincil çarpışma freni gibi destek sistemleri standart olarak yer alırken, Comfortline donanım seviyesinden itibaren ön ve arka park sensörleri ile beraber park esnasında yaşanabilecek çarpmaları engelleyen manevra frenleme fonksiyonu standart olarak sunuluyor. Ayrıca, Şehir içi acil fren ve yaya algılama özelliğine sahip “Ön Bölge Asistanı”, saatte 210 kilometreye varan hızlarda dahi devreye girebilen “Adaptif Hız Sabitleyici”, şerit değiştirme sırasında oluşabilecek tehlikelere karşı uyaran “Kör Nokta Uyarı Sistemi”, otomatik park işlemini gerçekleştiren “Park Asistanı”, parktan geri çıkış manevrası sırasında trafikte seyreden araçlara karşı uyaran “Arka Trafik Uyarı Sistemi” gibi son teknoloji ürünü asistan sistemleri, Yeni Polo’da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca opsiyonel olarak alınabilen “Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi” ile anahtarı cebinizden veya çantanızdan çıkarmadan Yeni Polo’nun kapılarını açmak, kilitlemek ya da motorunu çalıştırmak mümkün oluyor.

HIGHLINE DONANIMI DA EKLENDİ

Trendline, Comfortline ve Polo’da ilk kez sunulan Highline olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde alınabilen Yeni Polo’da, LED gündüz sürüş farları ve Yorgunluk Tespit Sistemi her üç donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor. Trendline seçeneğinde bunlara ek olarak, 15 inç çelik jantlar, çok fonksiyonlu direksiyon, ön kol desteği de standart olarak yer alıyor. Yeni Polo’nun Comfortline donanım seçeneğinde ise, Trendline donanıma ek olarak, 15 inç alüminyum alaşımlı jantlar, yağmur sensörü, otomatik yanan farlar, ön ve arka park sensörleri, otomatik kararan dikiz aynası bulunuyor. Modelin en üst donanımı olan Highline’da, Comfortline’da sunulan standart özelliklerin haricinde, LED stop lambaları, 16”alüminyum alaşımlı jantlar, ön sis farları, 2 bölgeli dijital klima, ambiyans aydınlatması ve hız sınırlayıcı gibi konfor ve güvenlik özellikleri yer alıyor. Yeni Polo’nun Trendline ve Comfortline seçeneklerinde standart olarak yer alan 6,5 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Composition Colour bilgi ve eğlence sistemi ise, Highline donanımda yerini 8 inçlik Composition Media bilgi ve eğlence sistemine bırakmış.

KİŞİSELLEŞTİRİLEN YENİ POLO

Yeni Polo’da otomobilini farklı tasarlamak isteyenler için çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunuluyor. Yeni Polo, 7’si yeni olmak üzere 14 farklı gövde rengi, 17 inç boyutlarına varan 7 farklı jant seçeneği, 6 farklı renkte dekor seçeneği ve 8 farklı koltuk döşemesiyle birçok kişiselleştirme seçeneğine sahip. Yeni Polo Trendline donanımda Derin Siyah, Comfortline’da Kurşun Grisi, Highline’da ise Demir Gri standart dekorlarla alınabiliyor. Standart olarak sunulan dekorların üzerine Comfortline ve Highline’da Tropik Turuncu ve Resif Mavi renginde dekor seçenekleri sunuluyor. Buna ek olarak, yine Comfortline ve Highline donanım seviyesinde İpek Gümüş dekor ve Seramik Koltuk döşemesi seçeneği opsiyonel olarak sunuluyor. Kişiselleştirme seçenekleri arasında opsiyonel olarak sunulan, R-Line dış paket, LED farlar, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, Adaptif Hız sabitleyici, yaya algılama özelliğine sahip “Ön Bölge Asistanı”, önceki nesle oranla boyutları büyüyen panoramik açılır cam tavan gibi ek özellikler de sunuluyor.

4 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Altıncı nesil Polo, Türkiye’de ikisi benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 4 farklı motor seçeneğiyle alınabiliyor. Benzinli motorlar 3 silindirli ve 1 litre hacme sahipken, giriş seçeneği olan motor, Stop&Start özelliğine sahip, manuel şanzımanlı ve 75 HP güç üreten 1.0 litrelik atmosferik benzinli MPI, diğer seçenek ise DSG şanzımanlı, 95 HP güç üreten 1.0 litrelik turbo beslemeli TSI üniteden oluşuyor. Yeni Polo’nun SCR teknolojisine sahip dizel versiyonları ise, manuel şanzımanla sunulan, 1,6 litrelik 80 HP gücündeki turbo beslemeli TDI iken, DSG şanzımanla da alınabilen 1,6 litrelik diğer TDI SCR motor, 95 HP güç ile 250 Nm tork değerine sahip.

ARALIK AYINDA R-LINE GELİYOR

Yeni Polo’nun Comfortline ve Highline donanım seviyeleri için geçerli olmak üzere Aralık ayından itibaren, R-Line, Dekor, Dizayn ve Teknoloji isimleriyle olmak üzere 4 farklı özel paketi almak da mümkün olacak. R-Line Özel Paketi’nde, Comfortline ve Highline için R-Line dış paket, 16 inç Sebring jantlar ve dijital gösterge paneli ortak sunulurken, Comfortline modeline ilave olarak Composition Media ve çift bölgeli otomatik klima sistemi; Highline donanımına ilave olarak ise karartılmış arka camlar sunuluyor. Dizayn Paketi’nde ise her iki donanım seviyesi için panoramik açılır cam tavan ve karartılmış arka camlar bulunurken, Comfortline modelinde ek olarak LED Stop lambaları da sunuluyor. Her iki donanım seviyesi için sunulan, Teknoloji Paketi’nde ise kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası ve Adaptif hız sabitleyici yer alırken, Dekor Paketi’nde ise, farklı renkte dekor seçenekleri, geri görüş kamerası, dijital gösterge paneli ve karartılmış arka camlar yer alıyor.