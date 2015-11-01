Japon üretici Toyota’nın B segmentindeki temsilcisi olan Toyota Yaris yenilendi. 53 bin 250 liradan başlayan fiyat etiketiyle satılan aracın fiyatı 98 bin 750 lirayı buluyor.

Kapsamlı bir şekilde yenilenen Toyota’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris’in fiyatı açıklandı. Yenilenen Yaris’in benzinli versiyonları 53 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yaris’in hibrit versiyonlarının satışları da 85 bin 550 TL’den başlıyor. Yenilenen Yaris, Türkiye’de ve Avrupa’da yoğun rekabetin yaşandığı B segmentinde daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.