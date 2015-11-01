Son Dakika:
 
   

Son haberler

Fotoğraf-Video

Türkiye’de 300 bininci aracını sattı

Türkiye’de 300 bininci aracını sattı

Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat!!!

Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat!!!

Koklayarak otomobil yapıyorlar

Koklayarak otomobil yapıyorlar

Yeni Yaris’in fiyatı 100 bini buluyor

Yeni Yaris’in fiyatı 100 bini buluyor

Fiat Egea Sedan ‘Plus’ oldu

Fiat Egea Sedan ‘Plus’ oldu

Türkiye’de üretilecek yeni SUV Kona mı?

Türkiye’de üretilecek yeni SUV Kona mı?

Yeni Peugeot 308

Yeni Peugeot 308

Honda’da CES ASIA’da tekno show yaptı

Honda’da CES ASIA’da tekno show yaptı

Tofaş 5 Egea’yı eğitime hibe etti

Tofaş 5 Egea’yı eğitime hibe etti

Opel’in patronu istifa etti yerine Lohscheller geldi

Opel’in patronu istifa etti yerine Lohscheller geldi

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication – Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

Yeni Yaris’in fiyatı 100 bini buluyor

Yeni Yaris’in fiyatı 100 bini buluyor

Japon üretici Toyota’nın B segmentindeki temsilcisi olan Toyota Yaris yenilendi. 53 bin 250 liradan başlayan fiyat etiketiyle satılan aracın fiyatı 98 bin 750 lirayı buluyor. Kapsamlı bir şekilde yenilenen Toyota’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris’in fiyatı açıklandı. Yenilenen Yaris’in benzinli versiyonları 53 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yaris’in hibrit versiyonlarının satışları da 85 […]

22 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

Japon üretici Toyota’nın B segmentindeki temsilcisi olan Toyota Yaris yenilendi. 53 bin 250 liradan başlayan fiyat etiketiyle satılan aracın fiyatı 98 bin 750 lirayı buluyor.

Kapsamlı bir şekilde yenilenen Toyota’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris’in fiyatı açıklandı. Yenilenen Yaris’in benzinli versiyonları 53 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yaris’in hibrit versiyonlarının satışları da 85 bin 550 TL’den başlıyor. Yenilenen Yaris, Türkiye’de ve Avrupa’da yoğun rekabetin yaşandığı B segmentinde daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.

,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr