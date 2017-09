Yeni Yerli SUV’u Kona değil benzeri olacak

Kapasite artışı ve yeni modellerle ilgili bilgi veren Hyundai Assan Başkanı Kibar, “3 model üzerinde çalışıyoruz. Mevcut modellerin yanında SUV ve sedanı değerlendiriyoruz. Kapasiteyi de 245’ten 300 bine çıkarmak planlarımız arasında” dedi.

Türkiye’nin en genç markalarından biri olan Hyundai şu sıralar İzmit’te yer alan Hyundai Assan Fabrikası için kapasite artışına gitmeyi planlıyor. Türkiye’de üretilecek olan yeni modellerle ilgili bilgi veren Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, mevcutta tam kapasite ile çalıştıklarını ancak bunu yakın zamanda artırmak için çalışmalara başladıklarını aktararak, söz konusu artışı sağlamak için ara otomasyon ve yatırımlar yapacaklarını söyledi. SUV üretimiyle ilgili değerlendirmelerinin olduğunu anlatan Kibar, “Türkiye’deki tesislerde, mevcut model dönemi bitişinden sonra tabii ki yeni bir programı dahil etmek icap ediyor. Tesislerin hiçbir şey üretmeden durması söz konusu değil. Bu süreçte mevcut kurulu kapasitemizi bir miktar daha artıracağız. Bu artışla ilgili rakamların rötuşları yapılıyor. Mevcut kapasitemiz 245 bin. Bu rakamı biraz daha yukarı çekeceğiz. Tam 300 bin olmayabilir ama maksimizasyonu yapmaya çalışıyorlar. Bu rakam da herhalde yıl sonunda belli olur” diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda Hyundai’nin B-SUV segmentindeki yeni üretim modelinin Kona olacağı söylentilerine Ali Kibar’dan yanıt geldi. Yatırım yapılacak segmentlerden birinin SUV olduğunu söyleyen Kibar, “Kona modelinin İzmit’te üreteceğiz diyemeyiz. Fakat, Kona benzeri bir SUV desek daha yerinde bir tespit olur” açıklamasında bulundu. Kibar, yerli otomobille ilgili belli bir yön alındığını belirterek, kendilerinin de işi alan firmanın talepte bulunması durumunda donanım, koltuk, iş ve tasarımla ilgili konularda destek olabileceklerini söyledi. Kibar, akaryakıt istasyonlarında elektrikli araçların hızlı şarj edilebilmesine ilişkin sistem ve altyapının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SEDAN VE SUV ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Bazı yatırımlar konusunda hükümetinde desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Kibar, otomobil sektöründe herhangi bir yatırımın 100 milyon avrodan başladığından bahsederek: “Bunları (ara otomasyon ve yatırımlar) artık rutin görüyoruz. Türkiye’de kurulmuş üretim yapan bir tesis olarak, sadece bizim için değil her marka için yenileme yatırımları artık bir rutin. 5-6 senede bir modeli tamamen yeni bir jenerasyona aktarıyorlar. Herkes aynı trendde. Hangi markanın ne zaman, hangi ürünü devreye aldığını ölçümleyin, 5-6, maksimum 7 yılda bir olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra yepyeni bir nesle geçilir. Bunu her marka ayakta kalmak, rekabetçi ortama ayak uydurmak için yapmak durumunda. Biz de ürünler olarak bakıyoruz ve daha dengeli bir ürün portföyüne gitmeyi arzu ediyoruz. Bir taraftan kapasite artışı, bir taraftan da yeni modellerle ilgili çalışmalar yapılıyor. 2020’den sonrası için katma değer yaratacak 3 model üzerinde çalışıyoruz. i10 ve i20’nin yeni nesli, i20’den türev SUV ve bir de Sedanı değerlendiriyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarda Kore’nin kararlarını bekliyoruz. Bunların olma ihtimali yüksek. Yeni motor çalışmaları ve trendler içinde her zaman öncüler içinde olacağız.”