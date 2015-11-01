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Yenilenen CX-5 Temmuz’da Türkiye’de

Yenilenen CX-5 Temmuz’da Türkiye’de

Japon üretici Mazda’nın yenilediği CX-5 modeli Temmuz ayında Türkiye’de yola çıkacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 183 bin 500 lira olacak. İlk olarak SUV segmentine 2012 yılında adım atan Mazda CX-5 yeniledi. Bugüne kadar tüm dünyada 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştiren model, şirketin yıllık satışlarının yüzde 25’ini oluşturuyor. Türkiye’de ise Temmuz 2017’de pazara sunulması hedeflenen makyajlanan […]

16 dakika önce -
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Japon üretici Mazda’nın yenilediği CX-5 modeli Temmuz ayında Türkiye’de yola çıkacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 183 bin 500 lira olacak.

İlk olarak SUV segmentine 2012 yılında adım atan Mazda CX-5 yeniledi. Bugüne kadar tüm dünyada 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştiren model, şirketin yıllık satışlarının yüzde 25’ini oluşturuyor. Türkiye’de ise Temmuz 2017’de pazara sunulması hedeflenen makyajlanan araç, 183 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, “Dinamik tasarımı ve heyecan verici sürüş performansı ve SKYACTIV Teknolojileri ile büyük beğeni toplayan Mazda CX-5 tamamen yenilendi. Mazda CX-5 de bulunan SKYACTIV-G 2.0 litre motor 160 beygir güç ve 4000 devirde 208 Nm tork üretiyor. Bu motor, SKYACTIV DRIVE otomatik şanzımanla birlikte ve Mazda’nın yeni nesil i-ACTIV AWD dört çekişli sistemi ile donatıldı” dedi.

BAGAJ KAPAĞI ELEKTRİKLİ

Mazda’da ilk kez kullanılan elektrikli bagaj kapağının açılıp kapanması için, hem kapağın üzerine, hem de vites kolu üzerine açma/kapama düğmeleri yer alıyor. Gelişmiş Mazda Anahtarsız Giriş düğmesiyle çalıştırılan bagaj kapağının açılma derecesi de ayarlanabiliyor. İlk defa bir Mazda modelinde uygulanan yeni 7 inç orta ekran, LED ekranı ve dokunmatik özelliği sayesinde fonksiyonel kullanım imkanı sunmakta.

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