Nissan’ın B-SUV segmentindeki temsilcisi Juke, 1 milyonuncu aracı banttan indirdi. 2019’da yenilenmesi beklenen modelin 1 milyonuncu 8 yılda gerçekleşti.

Kompakt crossover segmentinin yaratıcısı JUKE, satışa sunulduktan 8 yıl sonra NISSAN Sunderland Tesislerinde 1 milyon üretim adedine ulaştı. Kendine özgü sportif tasarımıyla bilinen NISSAN JUKE, bir dizi iç ve dış kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Üretim ve satış rakamlarıyla sınıfının lideri QASHQAI’nin izinden giden JUKE, tüm seçenekler ve olası kişiselleştirme kombinasyonları sayesinde, 23 binden fazla versiyonda sunuluyor.

NİSSAN JUKE NEREDE ÜRETİLİYOR?

NISSAN Sunderland Tesislerinde üretilen 1 milyonuncu NISSAN JUKE; Tekna donanım paketi ve çok sevilen Vivid Blue renge sahip. NISSAN Avrupa Üretim, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Almadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin FITZPATRICK yapmış olduğu değerlendirmede: “1 milyon barajına ulaşmak her model için önemli bir mihenk taşıdır. NISSAN JUKE 8 yıl önce tanıtıldığında gerek tasarımı gerekse de kullanım özellikleriyle daha önce benzeri görülmemiş özelliklere sahipti ve yeni bir segment yarattı. Bugün gelinen noktada 1 milyon üretim adedine ulaşmış durumdayız ve JUKE segment lideri olarak pozisyonunu korumaya devam ediyor. Yapılan iyileştirme ve sunulan kişiselleştirme seçenekleriyle 2018 modelinin 2010 yılında ilk kez hattan çıkan JUKE kadar popüler olduğunu görmek müthiş.”

TESİS 7 MİLYON ADETİ GEÇTİ

NISSAN’ın Sunderland Tesislerinde üretilen 2’inci crossover modeli olan JUKE, tesiste üretimine başlanan ilk crossover modeli olan QASHQAI’nin izinden gidiyor. Bugün itibariyle 3 milyonun üzerinde QASHQAI, 2,4 milyon MICRA ve 1,5 milyon PRIMERA üretilen tesiste 7 milyon adedin üzerinde üretim gerçekleştirdi.

JUKE NİSMO DA AYNI BANTTAN ÇIKIYOR

1 milyon adetlik üretim performansına 2012 yılında üretimine başlanan sportif versiyon JUKE Nismo da dahil. İstatistiklere göre gerek iç mekan gerekse de dış tasarım anlamında JUKE müşterilerinin öncelikli tercihi siyah olurken NISSAN JUKE, 2017 yılında Avrupa’da 95 bin adetlik satış performansına imza attı.

İKİ FARKLI JANT SEÇENEĞİ

V formlu koyu krom öz ızgara, koyu fon rengine sahip ön farlar, koyu tonlu yan aynaya entegre sinyal lambaları gibi yenilenen detaylarla dikkat çeken NISSAN JUKE 16 ile 18 inç arasında farklı jant alternatifleriyle satışa sunuluyor. Dış tasarım gibi iç mekanda da çift dikişli deri döşemelerden Bose ses sistemine kadar zengin bir kişiselleştirme alternatifi sunuluyor. NISSAN JUKE ayrıca Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Hareketli Nesne Algılama Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi yenilikçi teknolojilerle yollara çıkıyor.