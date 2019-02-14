Yerli hibrid sedanın fiyati belli oldu

COROLLA’NIN FİYATI AÇIKLANDI

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen “efsane model” Corolla’nın 12’nci nesli yollara çıktı. Türkiye’de de üretilen Yeni Corolla; hibrit versiyonu, üstün sürüş dinamikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, prestijli tasarımı, kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknolojisi ile sedan otomobillerin standartlarını yeniden belirliyor.

Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan Corolla, şimdi çok daha güçlü bir karaktere sahip olurken, prestijli duruşuyla dikkatleri üzerinde topluyor. Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviği ile 95 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.

20 BİN ADET SATACAK

Mallorca’da gerçekleştirilen Yeni Corolla’nın dinamik lansmanında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt yeni Corolla’yı heyecanla beklediklerini söyleyerek ”Şimdi görüyoruz ki beklediğimize değmiş diyebileceğimiz bir otomobile sahip olduk. 12’nci nesliyle şimdi çok daha gösterişli ve prestijli bir yapıya kavuşan Corolla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de markamızın lokomotifi olacaktır” dedi. Bozkurt Corolla’nın Toyota için büyük öneme sahip olduğunun da altını çizerek “Çok hassas bir sene olmasını beklediğimiz 2019 yılında, 8 bin adedi hibrit motor seçeneği olmak üzere toplamda 20 bin adet Corolla satmayı hedefliyoruz. Yeni nesil Corolla’da dizel motor seçeneği olsaydı, hibrit modelinin yüzde 8-10’un üzerinde daha fazla bir fiyatla piyasaya sunulacaktı. Normalde tersi olur hibrit daha pahalı bir teknolojidir. Fiyatı daha yüksek olması beklenir. ÖTV teşviği ile birlikte Corolla Hybrid’in lansman fiyatı çok ulaşılabilir bir seviyede oldu” şeklinde konuştu.

CHR VE AURIS MODELLERİNDEN TANIDIK HIBRIT

Toyota, tüm dünyada giderek artan hibrit talebini, daha geniş çevreci modelleriyle karşılamaya devam ediyor. Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası Toyota, 12’nci jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Corolla aynı zamanda 132 HP’lik 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunulacak. Hibrit versiyonda standart olarak; geliştirilmiş güvenlik sistemi Toyota Safety Sense, uyumlu cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni yer alacak.

SUNROOF ARTIK MEVCUT

Yeni Corolla’daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir Sunroof oldu. Corolla tutkunlarının ısrarla dile getirdikleri ve özlemle bekledikleri Sunroof Yeni Corolla’ya farklı bir hava katıyor.

MODAYA UYDU: KABLOSUZ ŞARJ

Corolla Hybrid versiyonlarda, uyumlu cep telefonları için kablosuz telefon şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni standart olarak yer alıyor.

AURİS VE CHR’DAN TANIDIK HİBRİT

Yeni Corolla’da dördüncü jenerasyon 1.8 litre hibrit sistem, 122 HP güç ve 142 Nm motor torku üretirken; 53 kW/600V elektrik motoru ise, 0 d/dak’dan itibaren 163 Nm tork üretebiliyor. Sessiz, atik ve şarj gerektirmeyen hibrit sistemi ile Corolla Hybrid, tüm beklentileri aşıyor. Düşük kullanım maliyeti, düşük CO2 emisyonu ile günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar tamamen elektrikle sürüş sunuyor. Boyutu ve ağırlığı azaltılan dört silindirli 1,797 cm³, DOHC, Atkinson Çevrimi motor, yakıt verimliliğinin yanı sıra daha iyi hızlanma performansı verecek şekilde tasarlandı. Corolla Hybrid’de daha yüksek tork ve yeni hibrit bataryaların adapte edilmesiyle daha iyi yakıt ekonomisi sağlandı. Corolla Hybrid 100 km/s hıza 11 saniyede çıkarken, maksimum hızı ise 180 km/s olarak belirlendi. Bununla birlikte 3.4 lt/100 km yakıt tüketimi sunan Corolla Hybrid, sadece 80-87 g/km aralığında CO2 emisyonu salımı sunuyor.