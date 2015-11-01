Yerli konsept CH-R Frankfurt Fuar’ında

Toyota fuarda Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid’in çok daha yüksek güce sahip yeni konsepti C-HR Hy-Power Concept başta olmak üzere; Yeni Land Cruiser, Yaris’in spor performans odaklı modeli Yaris GRMN ve Auris’in yeni versiyonu Auris Touring Sports Freestyle ile göz doldurdu. Toyota, ayrıca pick-up pazarında son 50 yıllık üstünlüğünü temsil eden özel bir Hilux versiyonunu da fuarda tanıttı.

Toyota, 2016 yılından itibaren Türkiye’de üretilmeye başlanan ve tüm dünyada büyük hayranlık uyandıran C-HR modelinin yeni versiyonlarını otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda daha güçlü hibrit motora sahip C-HR Hy-Power konseptin tanıtımını ilk kez gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda modelin etkileyici tasarımını da bir adım öteye taşıdı. Üretim modelindeki elmas mimari tasarımı geliştirilen yeni konsept, şimdi çok daha dikkat çekici bir görünüme kavuştu. Konsept araçtaki hibrit motor, üretim modelinde yer alan 122 HP güç üreten sistem etrafında şekillendi. Toyota’nın dünya çapında önderlik ettiği hibrit teknolojisini daha ileriye taşıma hedefi temel alınarak yapılan geliştirmeler sonucu daha fazla güç ve performans elde edildi.

Türkiye’deki C-HR Satışlarının Yarısı Hibrit

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, fuarda yaptığı açıklamada 2017 yılının ilk 8 ayında 1932 adedi hibrit versiyon olmak üzere 3 bin 870 adetlik C-HR satışı gerçekleştirdiklerini belirterek “Toplam C-HR satışları içinde hibrit oranı yüzde 50’ye ulaştı. Bu orana ulaşmanın 3 yıl süreceğini düşünüyorduk. C-HR Hybrid’in satış oranı da Avrupa’da yüzde 77 civarında. Türkiye için daha fazla C-HR Hybrid alabilseydik yüzde 50’den daha fazla satardık. Bir başka konu ise şu ana kadar hibrit araç sahiplerinin genelde araçlarını satmadıklarını görüyoruz. Son üç senede hibrit araçlarını ikinci elde satışa çıkarmış kişi sayısının yok denecek kadar az olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu kişiler de araçlarını hızlıca ve değerinde satıyorlar” dedi. Avrupa’da hibrit versiyonuyla birlikte yüzde 77’lik satış oranı elde ederek yüksek bir popülerliğe ulaşan Toyota C-HR şimdi son jenerasyon hibrit güç ünitesiyle yollara çıkmak için gün sayıyor. C-HR Türkiye’de pazara sunulduğu 10 aylık süre içinde de 1960 adeti hibrit versiyon, 3 bin 629 adedi de benzinli olmak üzere toplamda 5 bin 589 adetlik satışa ulaştı.

“Hibrit Ürün Gamı Genişleyecek”

Toyota Avrupa Başkanı ve CEO’su Dr. Johan Van Zyl de fuarda düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’da 16 farklı hibrit modelinin yedi farklı hibrit güç ünitesiyle satışa sunulduğunu kaydetti. Zyl, dünya çapında da 11 milyon hibrit satışı gerçekleştirdiklerini kaydederek şunları söyledi; “Bu satışların 1.5 milyonu Avrupa’da gerçekleşti. Bugün her zamankinden çok daha fazla kişinin ilk tercihi hibrit haline geldiğini görüyoruz. Hibritler, Avrupa’da satışların yüze 40’ını oluşturuyor ve hatta Batı Avrupa’da yüzde 50’ye yaklaşıyor. Bu da bizim, 2020’deki yüzde 50 hibrit satış hedefimize biraz daha yaklaştığımızı gösteriyor. Bu durum; çevreci otomobillerin ürün gamında yer almasıyla birlikte 2050 karbon emisyonlarını, 2010 yılına göre yüzde 90 oranında düşürmemize yardımcı olacak. Bu, Toyota 2050 Çevre Hedefleri’ne ulaşma konusunda ana unsurlardan birini oluşturuyor. Stratejimiz, ürünlerimizin ve yaptığımız işin dünya çapında çevresel etkilerini ciddi oranda azaltmak. Ana modellerimizdeki hibrit satış oranı da oldukça yüksek. Yaris yüzde 45, RAV4 yüzde 52, Auris yüzde 65 ve Toyota-C-HR yüzde 77’lik hibrit satış oranına sahip. Hibrit bizim fark yaratan kilit özelliğimiz olacak. Hibrit ürün gamımızı daha da çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”

65 Yıllık Miras Frankfurt’ta: Yeni Land Cruiser

Toyota’nın 1951 yılından bu yana kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konusunda simgesi haline gelen Land Cruiser, yeni haliyle ilk kez Frankfurt’ta beğenilere sunuldu. Yeni Land Cruiser, modern ve daha dikkat çekici dış tasarımın yanı sıra, daha sofistike ve yüksek kaliteli kabiniyle üst düzey konfor sunarken, şimdi her türlü yol koşulunda dinamik yetenekleriyle de bir adım öne çıkıyor. Yeni Land Cruiser’ın dış tasarımı da, aracın artan çevikliğini gösterecek şekilde tasarlandı. Modelin uzunluğu 60 mm uzayarak 4,840 mm’ye çıktı. Böylelikle sıra dışı bir manevra kabiliyeti elde edilirken, dönüş çapı ise sadece 5.8 metre oldu. Yeniden tasarlanan kaput, ön panjur, farlar, ön tampon, çamurluklar Land Cruiser’ın eşsiz tasarım mimarisini daha da geliştirdi. Yenilenen ön far ve arka stop grubu ise, aracın çekiliğini artırdı. Toyota, Frankfurt’ta tanıtımını gerçekleştirdiği Yeni Land Cruiser, üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. 177 HP güç üreten 2.8 D-4D turbo dizel ile birlikte benzinli motor seçenekleri arasında 161 HP güce sahip ve 2.7 VVT-i ve 249 HP güç üreten 4.0 VVT-i yer alacak.

Sadece 400 Adet Üretilecek “Yaris GRMN”

Toyota’nın yoğun çalışmalarla sürekli geliştirmeye devam ettiği ve Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan Yaris WRC’den ilham alan Yaris GRMN’nin en yenisi de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Standart modelden 24 mm daha alçak olan Yaris GRMN, 212 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.8 litrelik motoru kullanıyor ve segmentinin en güçlü modelleri arasında yer alıyor. 2015 yılından bu yana efsanevi Nürburgring Pisti’nde geliştirilen Yaris GRMN’nin üretimine 2018’in başında başlanacak ve Avrupalı kullanıcılar için sadece 400 adet üretilip satışa sunulacak. Gücünü altı ileri manuel şanzımanla ön tekerleklere aktaran Yaris GRMN, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.3 saniyede gerçekleştiriyor ve 230 km/s’lik maksimum hızı ise elektronik olarak sınırlandırılmış. Sadece 1,135 kg ağırlığa sahip Yaris GRMN, bu sayede sınıfının en iyi güç/ağırlık oranını sunuyor.