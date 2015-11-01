Türkiye’nin yerli otomobilini 5 marka yapacak. Ortaklaşa yapılan sistemde Anadolu Grubu, BMC, Kıraca Holding (KARSAN), Turkcell ve Zorlu Holding gibi isimler yerli aracı hayata geçirecek. 2019’da prototipleri oluşacak yerli markanın, 2021 yılında satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye’nin yerli otomobili için üretim yapacak olan firmalar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım Ankara’da yaptığı açıklamada; “Yok mu bir babayiğit çağrısına cevap veren 5 ‘Baba Yiğide’ teşekkürlerimi sunuyorum. TOBB koordinasyonunun da 5’li bir ortaklı bu projeyi gerçekleştirmek için imzaları atacaklar” dedi. Projeyi açıklamalara göre şu firmalar yapacak, Anadolu Grubu, BMC, Kiraca Holding, Turkcell ve Zorlu Holding üstlendi. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, sosyal medya hesabı üzerinden, “5 babayiğit Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding, İlk yerli otomobilimiz için imzalar atılıyor.Allah utandırmasın!” açıklamasını yaptı. Böylece yerli otomobili üretecek olan beş şirket belli oldu. 2019’da prototip üretilecek, 2021’de satışına başlanacak.