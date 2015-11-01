Yerli Renault Clio’ya hibrit motor geliyor

Renault segmentinin lideri olan Clio’nun hibrit bir versiyonunu pazara sunmaya hazırlanıyor. Şu an 1.0 veya 1.6 litrelik benzinli motorlar üzerine çalışan markanın elektrikli motorunu ise Türk yan sanayiciler üretecek.

ALİ YILDIRIM-ÖZEL

Otomotiv sektörü petrole dayalı üretime yavaş yavaş son veriyor. Özellikle dizel motor konusunda taviz vermeyen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi hükümetler, elektrikli ve hibrit araçlar konusunda büyük teşvikler sağlıyor. Türkiye’de ise hibrit araç konusunda adından oldukça söz ettiren Japon üretici Toyota, bu alandaki çalışmalarını yıllar önce pazara sundu. Türkiye’nin ilk yerli SUV hibritini sunan marka C-HR ile başarı grafiğini üst çıtaya taşıdı.

HIBRIT SATIŞLARI VİTES YÜKSELTTİ

Hatta Türkiye’nin ilk 9 aylık dönemdeki otomobil satışlarına baktığımızda hibrit otomobillerinde satış oranını oldukça yükselişe geçti. 2016 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de 551 olan hibrit araç satışları bu yılın aynı döneminde 2 bin 747 adete kadar çıktı. Çevreci olmasının yanı sıra ÖTV teşviki ile de dikkat çeken modeller, Türk tüketicisinin beğenisini kazandı. C-HR Türkiye’nin ilk yerli SUV modeli fakat, hibrit motoru ithal olarak Japonya’dan temin ediliyor.

TÜRK SANAYİCİLER ÜRETECEK

Türk tedarikçileri ise şu sıralar hibrit motor üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Hatta ilk defa bir hibrit motor, Türkiye’deki tedarikçiler aracılığıyla 2019 itibariyle tüm dünya pazarında boy gösterecek. Oyak-Renault ortaklığıyla ortaya çıkacak olan hem yerli hem de hibrit otomobilin modeli ise segmentinde satış lideri olan Renult Clio’ya uygulanacak. Ülkeye katma değer katmak için şu sıralar tedarikçilerin tek konuştuğu hibrit motor, tamamen yerli olacak. Oyak-Renault konuyla alakalı şu an yaklaşık 15 Türk tedarikçiyle görüşmeler devam ediyor. 2019 yılında faz değiştirecek olan Clio 5 modelinde yer alacak olan hibrit üniteyle aracın dizellere de taş çıkarması bekleniyor.

PAZAR LİDERİ CLIO

Yılın ilk 10 ayında 20 bin 625 adetlik satış rakamıyla ön plana çıkan Renault Clio’nun yerli hibrit motorla birlikte daha çok cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Oyak-Renault tarafından ise konuyla alakalı henüz net bir açıklama yapılmadı.

2019 YILINDA TÜRKİYE YOLLARINDA

Oyak-Renault’un tedarikçi günüde yaptığı açıklamada, 1.6 litrelik benzinli motorla 2019 yılında Türkiye pazarına hibrit Clio’yu sunmayı planlıyor. Motorun Türkiye’de üretilmesi konusunda oldukça hevesli olan yan sanayiciler, hibrit motoru neredeyse yüzde 100 yerli olarak temin edebilecek. İddialar mevcutta yer alan 1.6 litrelik motor yönünde. Bu motor şu an Megane hatchback ve sedan modellerde kullanılıyor. Motor 115 beygir güç üreten ünitenin ikinci bir elektrikli motoru da olacak. Bir diğer seçeneğin ise markan Oyak-Renault’un Bursa’da üretip tüm dünyaya ihraç ettiği 1.0 litrelik benzinli ünite. 75 beygir güce sahip olan Sce isimli motor şu an Dacia Sandero ve Renault Symbol modellerinde kullanılıyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR modelinin hibrit motoru ise yurt dışından ithal ediliyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR YILLIK 10 BİN ADET

Yerli tedarikçiler henüz kaç adet motor üretileceği konusunda bir tahminde bulunmuyor fakat, hesaplamalara ilk etapta yıllık 10 bin adet olacağı düşünülüyor. Yan sanayiciler ise üretilecek hibrit motorun mevcut Clio modelinde kullanacağı yönünde bilgileri teyit etti. 2019’da devreye alınacak yeni Clio modeli ile mevcut model bitirilmeyecek. Dizel ve benzinli motor seçeneklerinin yanında üretim bandına birde hibrit versiyon eklenecek.

YEDEK PARÇA OYAK RENAULT’TAN SORULACAK

Yedek parça ile ilgili Oyak-Renault, marka grubu içinde önemli bir göreve daha sahip oldu. Bölgede tedarikçi olarak görev yapacak olan Renault Türkiye, organizasyonda önemli bir değişiklik yaparak başına bir kişiyi atadı. Bununla ilgili olarak Türk tedarikçilerle Kasım ayı içerisinde bir toplantı yapmayı planlayan marka, bölgesel olarak, Türkiye, Romanya, Rusya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Hindistan gibi bölgelerin yedek parça ihtiyacının yönetilmesini de Oyak-Renault olarak Türkiye’den yapacak.