Yerli tasarımcıdan Cenevre çıkarması

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Okçu, 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’na katılan ilk Türk iç tasarım firması unvanıyla Cenevre’ye damgasını vurdu. Fuarda, yeni Mercedes V Serisi üzerinde tamamen el işçiliği ile hayata geçirdiği lüks araç içi tasarımını ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunan Okçu, büyük ilgiyle karşılaştı.

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olarak gösterilen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl 87’nci kez kapılarını açtı. Birçok otomobil markasına ev sahipliği yapan fuara ilk defa bir Türk tasarım firması da katıldı. 1951 yılından bugüne araç içi lüks tasarımlara imza atan, Türkiye’nin alanında lider markası Okçu, yeni tasarımıyla Cenevre’ye damgasını vurdu. Mercedes-Benz’in lüks tasarım alanında resmi iş ortağı olarak 40’a yakın ülkeye ihracat yapan Okçu, fuarda yeni Mercedes V Serisi üzerinde tamamen el işçiliği ile hayata geçirdiği lüks araç içi tasarımını ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sundu. Dünyanın dört bir yanından Cenevre’ye gelen otomotiv profesyonelleri Okçu’nun tasarımlarını dikkatle inceledi.

TRAFİKTEKİ ZAMANI ALEYHİMİZE ÇEVİRMEK

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy göstererek artık global arenada da tanınan bir marka olduklarını belirten Okçu Yönetim Kurulu Başkanı Savni Okçu, “Bu işin çıkış noktası trafikte geçen zamanı artıya çevirmek ve arabayı özel ofis olarak kullanabilmek. Rolls-Royce, Bentley gibi üst segment araçları tercih edenler bizim de müşteri portföyümüzü oluşturuyor. Titiz el işçiliğiyle yaptığımız tasarımlar dünyanın sayılı markalarıyla aynı kalitede. Cenevre’de sergilediğimiz Mercedes V Serisi tasarımı çok büyük ilgi görüyor. Fuarda standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimiz araçlarımızdan inmek istemiyorlar, uzun kuyruklar oluşunca 10’ar dakika arayla randevu vermeye başladık. Ziyaretçilerimiz Türk markası olduğumuzu duyunca şaşırıyorlar. Bir Türk markası olarak, fuar ziyaretçilerinde böyle bir hayranlık uyandırmak müthiş gurur verici. Hedefimiz bir Türk markası olarak çıtayı yukarılara taşımak ve global arenada söz sahibi olmak” dedi.