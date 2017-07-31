Yerli üretimin yerli ödülü Renault Oyak Fabrikaları’nda

Bursa’dan 200 milyon euro yatırımla 35 ülkeye açılan Renault Megane Sedan’ın 6 bin 617 adeti yılın yarısında ihraç edildi. Nisan ayında yılın otomobili ödülünü alan modelin ödülü Genel Müdür Berk Çağdaş tarafından Oyak Renault çalışanlarına hediye edildi.

Tamamen Türkiye’de üretilen ve kısa sürede başarılı bir satış grafiği yakalayan Renault Megane Sedan, Bursa’da yer alan Oyak Renault Fabrikası’nın da yüzünü güldürdü. 2017 Nisan ayında Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) yapılan Yılın Otomobili Yarışması’ndan birincilik ödülünü kapan sedan model, OGD ödülünü Bursa’ya götürdü. Birincilik ödülünü Renault Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından Oyak Renault Fabrikaları’nda Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez’e takdim edildi. Başeğmez, aldıkları bu ödülle gurur duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BİNEK OTOMOBİL PAZARINDAN YÜZDE 35 PAY

Yılın ilk yarısında Türkiye’de en çok satılan ilk üç otomobil modeli arasında yer almayı başaran Megane Sedan’ın, Bursa’dan yola çıkarak 35 ülkeye ihraç edildiğini de vurgulayan Başeğmez, “Oyak Renault Fabrikaları olarak, 2016 yılında Türkiye’de üretilen otomobillerin yüzde 36’sına imzamızı attık. Yine Türkiye’nin ihraç ettiği otomobillerin yarısına yakını fabrikamız bantlarında üretildi. Türkiye’de ‘Yılın Otomobili’ seçilerek göğsümüzü kabartan yeni Megane Sedan’ın ise yılın ilk yarısında 23 bin 886 adet üretimini gerçekleştirdik ve 35 ülkeye ihraç ettik. Türk mühendisliğinin imzasıyla Bursa’dan dünyaya açılan ve ekonomimize katma değer sağlayan Megane Sedan’ın bu başarısıyla ne kadar gurur duysak azdır. Tüm projelerde olduğu gibi Renault Mais ile ortak çalışmalarımızın sonucu olan ve gururla taşıyacağımız bu ödül, onur köşemizin en özel yerini alacak” dedi. Berk Çağdaş ise “Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin bu çok değerli ödülünü mühendis ve işçi kardeşlerimize teslim etmek üzere Oyak Renault’da bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Megane Sedan onların emeğinin ürünü. Megane Sedan’ın kaydettiği 16 bin 750 adet satış rakamı, binek otomobili satışlarımızın yüzde 34,3’ünü oluşturuyor. Sorumluluğunu ve kıymetini bildiğimiz bu ödülü Oyak Renault da Onur Köşesi’nde gururla saklayacak” dedi.

200 MİLYON EURO YATIRIMLA 35 ÜLKEYE İHRACAT

Fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi özellikleri dikkate alınarak Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen yeni Megane Sedan’ın Bursa’da üretilebilmesi için 200 milyon Euro yatırım yapıldı ve 700 kişilik ek istihdam yaratıldı. Oyak Renault Fabrikaları’nda 2017’nin ilk yarısında 23 bin 886 Megane Sedan üretimi yapılırken, 35 ülkeye 6 bin 617 adet Megane Sedan ihracatı gerçekleşti. Megane Sedan, 2017’nin ilk yarısına göre ise Türkiye’de en çok satılan ilk üç model arasında yer alıyor.

RENAULT GRUBUNDAN İLK YARIDA REKOR KÂR

Globalde Renault Grubu’nun toplam araç satışları yüzde 10,4 artarak 1,88 milyon adete yükseldi. Grubun toplam gelirleri yüzde 17.3 artışla 29 milyar 537 milyon euro oldu. Toplam gelirlerin %6.2’sine ulaşan Grup faaliyet kârı, 1 milyar 820 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise grup faaliyet kârının yüzde 17.9 artışla 1 milyar 817 milyon euroya yükseldiği görülüyor. Bu rakam toplam gelirlerin yüzde 6.4’ünü temsil ediyor. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %6,1 seviyesindeydi. Renault Grubu’nun işletme kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.2 artarak 1 milyar 476 milyon eurodan 1 milyar 789 milyon euroya yükseldi. Renault Grubu’nun net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54.2 artarak 1 milyar 567 milyon eurodan 2 milyar 416 milyon euroya yükseldi. Renault Grubu’nun altı aylık nakit fazlası 358 milyon euro oldu.