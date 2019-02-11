Yıldızların garantisi artık 4 yıl

1 Ocak 2019’dan itibaren satılan tüm Mercedes-Benz otomobiller, Premium segmentte bir ilk olarak “Kilometre sınırı olmadan 4 yıl garanti” kapsamında satılmaya başlandı.

Mercedes-Benz, otomobil ürün grubunda müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı. 1 Ocak 2019 ve sonrasında Türkiye’de satılan tüm Mercedes-Benz otomobiller, kilometre sınırı olmaksızın 4 yıllık garanti ile sunulmaya başlandı. Premium segmentte bir ilk olan bu garanti uygulaması kapsamında; 01.01.2019 ve sonrasında trafiğe çıkan araçlar için, ilk 2 yıl boyunca binek otomobillerin kaporta işlemleri dahil bakım ve onarımlarının düzenli olarak Mercedes-Benz yetkili servislerinde yaptırılması halinde, 4’üncü yılın sonuna kadar geçerli garanti kapsamı ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmet ile yasal garanti süresini takip eden 24 ay boyunca kilometre sınırı olmaksızın Mercedes-Benz marka otomobillerde oluşabilecek, garanti belgesinde ve “Kapsam Dışı Durumlar” haricinde, malzeme ve montaj kaynaklı tüm arızaların onarım bedeli Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından karşılanıyor.