Yılın motoru ünvanı Ferrari’nin

Ferrari, 2017 Uluslararası Yılın Motoru ödüllerine üç farklı ödülle damgasını vurdu. Ödüller kapsamında Ferrari 488 GTB/488 Spider modellerinde kullanılan 3.9 litre hacimli Twin-Turbo V8 motor “2017 Yılın Motoru” seçilirken, California T ve GTC4Lusso T modellerinde kullanılan 3.9 litre hacimli V8 motor 3-4 litre kategorisinde “En İyi Performans Motoru” ödülünü aldı.

1999 yılından bu yana düzenlenmekte olan, otomotiv endüstrisinin en önemli ve prestijli organizasyonlarından ‘Yılın Motoru Ödülleri’nin 2017 sonuçları açıklandı. Son altı yılda ‘4 litre üstü’ ve ‘Yılın Performans Motoru’ kategorilerinde aldığı ödüllerle organizasyona damgasını vuran Ferrari, 2017 yılında da ödül rekortmenliğini sürdürmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl; Yılın Motoru, Yılın Yeni Motoru, Yılın Performans Motoru ve 3-4 litre kategorisinin En İyi Motoru seçilen 3.9 litre hacimli V8 motor bu yıl da ödülle evine döndü. Ferrari’nin 488 GTB ve 488 Spider modellerine güç veren 3.9 litre hacimli twin-turbo V8 motor ve California T ile GTC4Lusso T modellerinde kullanılan, 3.9 litrelik V8 silindirli twin-turbo motorları “2017 Yılın Motoru” ve “2017 Yılın Performans Motoru” ödüllerine layık görüldü.

6.3 LİTRELİK V12

Ferrari’nin F12berlinetta ve F12tdf’e güç veren atmosferik 6.3 litre hacimli V12 silindirli motoru geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da 4 litre ve üstü kategorisinde ödüle layık görülürken, 2013 yılında aldığı ödülle birlikte 6.3 litrelik V12 motorun ödül sayısı 3’e çıkmış oldu. Bu sene kuruluşunun 70. yılını kutlayan Ferrari için bu ödüllerin önemi ayrıca daha önem kazanırken, Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri organizasyonunun kurucusu Tony Robinson; “Böylesine yüksek performanslı bir motorun üst üste iki yıl ödül alması ve bu kadar IEOTYA ödülünü alması IEOTYA tarihinde ikinci kez yaşanıyor. Ferrari’nin V8 motoru şaşırtıcı güç dağılımı, hassas gaz tepkileri, sürüş performansı ve mükemmel sesiyle de ödülü hak ediyor. Bir gün tam bir klasik olacak ki bence zaten öyle” değerlendirmesinde bulundu.