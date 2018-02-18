Yılın otomobili için 7 kişilik yarış

Türkiye’de Yılın Otomobili Seçiminde Yarışacak 7 Finalist Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2017 – Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 23 aday otomobil arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kalmaya hak kazandı.

İKİNCİ AŞAMA 3 NİSAN’DA

3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada ise 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı Gala Gecesi ise 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

LOGO BİR YIL TAŞINACAK

Birinci seçilen marka, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy veriyor: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.” “Türkiye’de Yılın Otomobili 2018” PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.