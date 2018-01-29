Yukarıdan bakmayı sevdik…

B-SUV’NİN MODEL LİDERİ

SUZUKİ VİTARA MARKASI İSE OPEL

Geçen yıl otomotiv pazarı yüzde 2.8 daraldı. SUV diye tabir edilen yerden yüksek modeller ise bu daralmayı pek de dikkate almadı ve yüzde 6 büyüdü. Bu sınıfta en hızlı büyüyen C-SUV segmenti olurken, B-SUV modellerde geride kalmadı. B-SUV’nin lideri Suzuki Vitara olurken, Opel aynı segmentte boy gösterdiği Mokka X ve Crossland X ile marka lideri oldu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı daralırken, SUV segmenti yükselişini sürdürüyor. Geçen yıl, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 azaldı. Otomobil satışları aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 4.5 daraldı. Hafif ticari tarafı ise yüzde 3 ile yükselen pazarlardan oldu. Bir diğer dikkat çeken segment ise tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de yükseliş trendini sürdüren SUV segmentide oldu. Yerden yüksek olmayı artık daha ulaşabilir hale getiren markalar, sundukları birbirinden farklı modellerle otomobilseverlerin dikkatini çekiyor. Daralan pazarda yüzde 6 büyüme kaydeden SUB segmenti, 2016’da 122 bin 458 adetlik satış rakamını 2017’de 129 bin 354’e çıkarttı.

SUZUKİ VİTARA LİDER

B-SUV’de Ocak-Aralık 2017 döneminde dikkatlerden kaçmayan model ise Suzuki Vitara oldu. Bu dönemde segment lideri olan yerden yüksek araç, 3 bin 924 adetle geçen yıla göre yüzde 77 oranında gaza basarak başarılı bir büyüme trendi gösterdi. Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Vitara’nın kendi sınıfında elde ettiği bu başarının Suzuki için gurur verici olduğunu belirterek, “Aracın, dizel motor, otomatik şanzıman ve 4×4 kombinasyonuyla 2018 yılında da başarısını devam ettireceğine inanıyoruz” dedi. Sadece benzinli motor seçeneğiyle bu başarıya ulaşan model, artık 120 beygirlik dizel seçeneğiyle de pazarda boy gösteriyor.

SUV SINIFI YÜZDE 18 BÜYÜDÜ

Tabi bu segmentte tek artış gösteren sınıf C-SUV pazarı oldu. Yüzde 18 büyüyen bu segmenti, yüzde -5 ile B-SUV modeller takip etti. Yüksek kur ve ÖTV’den etkilenen premium araçları SUV sınıfı bile kurtaramadı. E-SUV yüzde 16 gerileme kaydederken, en üst segment olan F yüzde 11 geriledi.

OPEL CROSSLAND X VE MOKKA X İLE LİDER

B-SUV segmentinde liderlik tahtını kaptıran Opel ise Mokka X modeliyle Japon üreticiyi takip ediyor. 2017’de geçen yıla göre Mokka satışlarında yüzde 31 kayıp yaşayarak 3 bin 95’e geriledi fakat, pazara sunduğu Crossland X ile de 883 adetlik satışa ulaştı. Opel B-SUV segmentine sunduğu bu iki modelle pazar payını ikiye böldü fakat, bir detay gözlerden kaçmadı. Rakamlara göre Corssland X ve Mokka X ile marka toplamda 3 bin 987 adete ulaşarak B-SUV segmentinin lider markası oldu. Mokka X modelinde yer alan zengin motor gamı diğer araçta yer almıyor. Dizel otomatik tercihinin yüksek olduğu bu dönemde Crossland X 1.2 benzinli motor seçeneğinde otomatik şanzımanı sunarken, 100 beygirlik dizel versiyonda sadece manuel vites yer alıyor. Mokka X 106 bin 900 bin liradan, Crossland X ise 96 bin 500 liradan başlayan fiyat etiketine sahip.

YENİ CAPTUR İLK 3’Ü BIRAKMADI

Fransız üretici Renault yenilediği Captur modeliyle segmentte şu an üçüncü model olarak karşımıza çıkıyor. 3 bin 325 adetlik satışa ulaşan modelin zengin bir donanım ve motor listesi var. Aracın başlangıç fiyatı ise 91 bin 850 lira. Hem akabinde Captur’u 2 bin 654 adetle Nissan Juke takip ediyor. Zengin bir donanımla sunulan modelin başlangıç fiyatı 78 bin 332 lira olarak hesaplanmış. Peugeot 2008’de ilk 5’te yer alan markalardan olurken, Jeep en küçük SUV modeli olan Renegade ile satış rakamlarını arttıran modellerin ikisinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2018 yılında pazara tam olarak dahil olan diğer B-SUV modeller ise Opel Crossland X, Citroen C3 Aircross ve Seat Arona oldu. Bakalım büyüyen bu segmentte yenilerin başarısı ne olacak.

LİDER QASHQAI, DUSTER SIKI TAKİPTE

SUV segmentinin en hızlı büyüyen sınıfı olarak ön plana çıkan, C-SUV modeller geniş iç hacimleri ve konforlarıyla ön plana çıkıyor. Bu sınıfın öncülerinden olan Nissan Qashqai, geçen yıl liderliğini yeniden ilan etti ve toplamda 19 bin 771 adetle pazar lideri oldu. Fakat Dacia Duster serisine eklediği otomatik dizel motor seçeneğinin etkisiyle, Japon modelin peşini bırakmıyor. Aynı dönemde Duster 16 bin 970 adete ulaştı. Hatta iki modelde geçen yıla göre büyüme kaydeden araçlardan oldu. Yeni Dacia Duster’ın pazara dahil olmasıyla birlikte bu segmentinde oldukça oldukça kızışacağına benziyor.