180 beygirlik yerli yarışçı: Fiat Egea Sedan

“Fiat Seni Piste Çağırıyor” etkinliğine katılım gösterenler markanın pist versiyonunu tanıma fırsatı elde ederken, heyecan dolu motorsporları dünyasına adım atıyor. Katılımcıların aynı zamanda güvenli otomobil kullanımı hakkında bilgilendirildiği etkinlikler Türkiye genelinde 10’dan fazla ilde gerçekleştirilecek. İlk olarak Tekirdağ-Çorlu’da başlayan etkinliğin Kasım ayında Gaziantep’te son bulması planlanıyor.

Fiat Egea Sedan, tıpkı seri üretim otomobiller arasında olduğu gibi, şimdi de pist üzerinde ezberleri bozuyor. Ehliyet sahibi tüm erkek ve kadın otomobilseverlerin etkinliğin düzenlendiği illerde bulunan Fiat bayiliklerine başvuru yaparak katılabildiği organizasyon, özel olarak hazırlanmış 6 adet Fiat Egea Sedan ile birlikte Tekirdağ-Çorlu’da başladı. Fiat’ın pist versiyonuyla, heyecan dolu motorsporları dünyasını yakından tanıma fırsatı yakalayacak katılımcılar, aynı zamanda güvenli otomobil kullanımı hakkında bilgilendiriliyor. Tekirdağ’dan sonra ilk olarak Bursa, sonrasında da İzmit’te düzenlenecek olan ‘Tofaş Seni Piste Çağırıyor’ etkinlikleri yılsonuna kadar aralarında Samsun, İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’in de bulunduğu farklı illerde organize edilecek.

EGEA SENİ PİSTE ÇAĞIRIYOR

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Fiat markası olarak yeni ürünlerimiz ve bayi teşkilatımızın gücüyle her geçen gün daha çok müşteriye ulaşıyor; sektördeki konumumuzu kuvvetlendiriyoruz. 2015 yılının son çeyreğinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Egea’nın Fiat markasının başarısında çok önemli bir payı var. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea’nın bu başarısını sürdürmek ve otomobil tutkunlarını Egea ile farklı bir ortamda bir araya getirmek amacıyla ‘Egea Seni Piste Çağırıyor’ organizasyonunu başlatıyoruz. Bu etkinlik kapsamında, güçlendirilmiş Egealarımız ile Türkiye genelinde pek çok farklı noktada heyecanlı bir dünyanın kapılarını açıyoruz. TOSFED’in de desteği ile etkinlik sürecinde otomobilseverlere güvenli sürüş eğitimleri verecek, özel olarak üretilen Egealar ile sürüş deneyimi yaşatacağız. Katılımcıları otomobilin bir adım ötesine geçirerek otomobil sporları ile tanıştırmayı hedeflediğimiz etkinliğimizin ilkini bayimiz Haliç Oto ile birlikte Çorlu’da organize ettik. Yaklaşık 200 kişinin katılım gösterdiği etkinliğimiz yılsonuna kadar Türkiye’nin farklı ilerinde devam edecek” dedi.

GÜÇLÜ DİZEL MOTOR

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan’da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP’ye çıkarılırken, 6 ileri manuel şanzımanın aralıkları da kısaltıldı. 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de Egea Sedan’da pist kullanımı için özel olarak sunuluyor.