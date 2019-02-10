21 model yılın otosu için yarışacak

Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu. Birbirinden farklı 21 model Türkiye’de Yılın Otomobili olmak için yarışacak.

‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimi için adaylar belli oldu. Yarışmaya katılacak modeller şöyle: BMW X2 ve X3, Dacia Duster, DS 7 Crossback, Ford Focus ve EcoSport, Honda CR-V, Hyundai Kona, Jaguar i-Pace ve E-Pace, Kia Stonic ve Stinger, Mercedes A ve B serileri, Mitsubishi Eclipse Cross, Skoda Karoq, Suzuki Jimny ve Swift, Toyota Corolla, Volkswagen T-Roc, Volvo XC40.

Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 9 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 16 Nisan 2019’da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.