320 bin adetlik filo 2019’da araç almayacak

Operasyonel kiralama sektörü araç parkı 2017 yılını 360 bin adet ile kapamasının ardından 2018 yılı yükselen bir ivme ile başladı. Fakat, yılın ikinci yarısında kur farkı, enflasyon ve yüksek faiz yatırımcının belini büktü. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekici “360 bin ile başladığımız yılı 320 binler seviyesinde bir araç parkıyla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Şirketler bu dönemi mümkün mertebe verimli kullanmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye otomotiv sektörü zor bir yılı geride bıraktı. Yüzde 50’ye yakın daralan pazar için 2019 yılı pek de iyi görünmüyor. 2018’i değerlendiren ve 2019 hakkında görüşlerini dile getiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel kiralama sektörü araç parkı 2017 yılını 360 bin adet ile kapamasının ardından 2018 yılı yükselen bir ivme ile başladığını kaydetti. Sektörün yıllık ortalama yüzde 20 büyüdüğünü dile getiren Ekici, bu yıl 410 bin adetlik bir filoya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

320 BİNE KADAR DÜŞTÜK

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici

Ekici şöyle devam etti: “Özellikle yılın ikinci yarısında liranın dolar ve euro karşısındaki önemli değer kaybı, tırmanan enflasyon, para piyasalarında yaşanan sıkışıklık ve yükselen kredi faiz oranları ticari hayatı olumsuz yönde etkiledi. 360 bin ile başladığımız yılı 320 binler seviyesinde bir araç parkıyla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Şirketler bu dönemi yara almadan atlatabilmek için, maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeye, zaten sınırlı olan kaynaklarını ise mümkün mertebe verimli kullanmaya çalışıyor.” Günlük kiralama tarafında ise mobil hareketliliğin azalmasını turizmle dengelendiğini açıklayan Ekici “Ülkemizdeki turizm bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında büyüme gösterdi. Tek handikap ÖTV ve araç fiyat artışından kaynaklı işletme giderlerinin artması oldu. Bununla birlikte 2018 yılı ekonomik daralması başladığında kiralama şirketleri kısa dönem araç yatırımlarını zaten yapmıştı. Bu nedenle uzun dönem kiralamaya nazaran daha dengeli ve iyi bir sene geçti. Kaldı ki günlük kiralamada da yabancı para cinsinden borçlanılmaz ve TL finansmanı yapılır. Dolayısıyla kur farkı ya da pozisyon açığı söz konusu değildi ve kısa dönem kir alama firmaları politikalarını daha kolay yönetti. 2019 yılı ise bir toparlanma yılı olacaktır. 2019 yılı sonuna doğru operasyonel kiralama sektöründe büyüme trendinin başlayacağını ve 2020 yılı sonunda yine 375 bin civarındaki filo büyüklüğüne ulaşacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

ARAÇ YATIRIMI YAPILMAYACAK

İnan Ekici 2019 ile ilgili şu görüşleri paylaştı: “Kısa dönem araç kiralama sektörünün çok fazla araç yatırımı yapmayacağı kanaatindeyim. Bu sebeple kısa dönem araç kiralamada araçları elde tutma süreleri 7 – 8 aylardan 12 ay ve üzerine çıkacaktır. Dolayısıyla 2019 yılında toplam parkın 33 binler civarında olacağını öngörüyorum. Turizmde beklenen yüksek artışlar ve talep göz önüne alındığında, 2019’u, verimlilik tabanına oturtulmuş kârlı ve dengeli yönetim için bir fırsat yılı olarak değerlendiriyoruz. 2019’da kısa dönem kiralama, var olan işi kaçırmamaya ve verimliliğe odaklanacak.”

KRİZİN ETKİSİNİ YÖNETEREK AZALTTIK

“Ekonomik daralmalarda önemli olan, ilk ortaya çıktığı an yarattığı etkiyi yönetmektir” diyen İnan Ekici “Bu dönemlerin önemli bir bölümü psikolojiktir ve bu psikolojiyi doğru yönetmek gerekir. Sektör olarak bu krizi ve sonrasındaki hukuksal ve mevzuata ilişkin işleri diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak çok doğru yönettik ve krizin etkisini azalttık. Bundan sonra atılacak adımlar için de hep birlikte çalışıyoruz. Kanun koyucular, ülkeyi yönetenler ve sektör temsilcileri yakın durmaya devam ettiği ve karşılıklı bilgi alışverişi olduğu sürece ani durumlardan negatif etkilenme en aza inecektir. Bu süreçten çıktıkça sektör olarak bizim de büyüme beklentilerimiz artıyor olacak. Daralma öncesi kiralama satın almaya nazaran ne kadar daha mantıklıysa yaşanan bu süreçte ve sonrasında da o kadar mantıklı” diye konuştu.