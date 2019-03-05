400 beygirlik Volvo’nda olsa 180 km’yi geçemeyeceksin

Volvo, tüm dünyada araçlarında hız sınırlamasına gidiyor. Volvo 2020 yılından itibaren, tüm otomobillerinin maksimum hızını 180 km/s ile sınırlayacak.

Şirketin, 2020 yılında yeni bir Volvo’da kimsenin ölmemesini veya ağır yaralanmamasını hedefleyen Vizyon 2020, otomotiv endüstrisindeki en iddialı güvenlik vizyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak teknolojinin tek başına yeterli olmadığının farkında olan Volvo Cars, güvenlik kapsamını daha da genişleterek, sürücü davranışına odaklanıyor.

Volvo Cars tarafından yapılan araştırmalar, kendi otomobillerindeki ciddi yaralanmaları ve ölümleri tamamen sona erdirme hedefini zayıflatan üç emniyet noktası belirledi ve bunları “boşluk” olarak adlandırdı. Aşırı hız bunlardan biri ve en önemlisi olarak dikkat çekiyor.

“Volvo, güvenlik konusunda bir dünya lideri olsa da iyileştirme yolları her zaman olacaktır,” diyerek değerlendirmesine başlayan Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson; “Otomobillerimizde ciddi yaralanma ve ölümleri sona erdirmek üzere yapmış olduğumuz araştırmalardan sorunların nedenini çok iyi biliyoruz. Hız sınırlaması kesin bir çözüm olmasa da tek bir hayat bile kurtarsa buna değer bir çözüm..” dedi.

Şirket, maksimum hızları sınırlamanın yanı sıra ayrıca akıllı hız kontrolü ve coğrafi konum teknolojisinin bir kombinasyonunu oluşturarak gelecekte okul veya hastane bölgelerinde otomobil hızını otomatik olarak sınırlandıran bir çözüm de araştırıyor.

“Otomobil üreticilerinin, otomobillere hız sınırlama ve benzeri sürücü davranışını değiştiren teknolojiler entegre etme hakkına sahip olup olmadığı, hatta bir yükümlülüğü olup olmadığını ortaya koyacak bir tartışma başlatmak istiyoruz.” diye belirten Samuelsson, “Bu soruya kesin bir cevabımız yok, ancak sorunun cevabını bulma noktasında öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Aşırı hız sorununun ardında yatan gerçek şu ki; belirli hızların üzerinde otomobil içi güvenlik teknolojisi veya otomobil mimarisinden kaynaklanan akıllı altyapı çözümleri ciddi yaralanma ve ölümlerden kaçınmak için yeterli değil. Bu nedenle çoğu batı ülkesinde hız sınırları uygulanıyor, ancak hız hala her yerde ve trafikteki ölümlerin en yaygın sebeplerinden biri olmaya devam ediyor.

Her yıl milyonlarca sürücüye hız sınırını aştıkları için cezalar kesiliyor. Ayrıca Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi’nden gelen trafik kazası verileri, 2017 yılında ABD’deki tüm trafik kazalarının yüzde 25’inin aşırı hız kaynaklı olduğunu gösteriyor.

İnsanların aşırı hız ile ilgili var olan tehlikenin bilincinde olmadığını ifade eden Volvo Cars’ın önde gelen güvenlik uzmanlarından Jan Ivarsson: “İnsanoğlu olarak hepimiz yılan veya örümcek gibi şeylerin tehlikeli olabileceğini çok iyi biliyoruz. Ama ne yazık ki aşırı hızın tehlikesinin bilincinde değiliz.” dedi ve ekledi: “İnsanlar genellikle trafikte çok hızlı hareket eder ve trafik koşulları ile sürücünün becerileri seyir hızı kadar yüksek bir uyuma sahip değildir. Daha bilinçli davranmayı desteklememiz ve insanların hızın tehlikeli olduğunu anlamalarına yardımcı olmamız gerekiyor.”

Aşırı hız dışında riski sıfırlamanın önünde iki önemli konu daha var. Aşırı hız kadar önlenmesi güç bir diğer sorun ise yüksek miktarda alkol tüketimi. Alkol ve uyuşturucu etkisinde otomobil kullanımı dünyanın birçok yerinde yasadışı olmakla birlikte, günümüz dünyasında trafik kazalarında meydana gelen yaralanma ve ölümlerin başlıca nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Dikkat dağınıklığı da trafik kazalarının nedenlerinden biri. Cep telefonları nedeniyle dikkati dağılan veya sürüşe tamamen odaklanmayan sürücüler trafik sorunlarının bir diğer önemli nedeni. Bu durum birçok yönden alkollü sürücüler kadar tehlikeli.