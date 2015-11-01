5008 ile SUV serisi tamam

Fransız üretici Peugeot 5008 modelini elden geçirdi. Artık daha çok SUV bir model olan araç, 7 koltuk seçeneğini 5008’de standart olarak sunuyor. 153 bin 900 liralık fiyat etiketiyle gelen araçtan 3 bin adet satılması bekleniyor.

Kısa bir süre önce Opel markasını bünyesine katan PSA Grup, Peugeot ile yükselişe devam ediyor. Yılın ilk yarısında Türkiye’de daralan pazara rağmen satışlarını arttıran Peugeot, SUV serisini de 5008 ile tamamladı. İlk nesliyle daha çok MPV bir araç görünümünü vadeden yenilenen model, artık tam bir SUV oldu. En alt donanımdan en üst versiyonuna kadar araç, 7 koltuklu seçeneğiyle geliyor. Eylül ayında satışına başlanacak olan aracın başlangıç fiyatı ise 153 bin 900 lira olarak belirlendi. Hemen hemen 3008 ile aynı görünümü vadeden model, iç mekânda da Peugeot i-Cockpit anlayışına devam ediyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli öne çıkan özelliklerden. 5008, 780 litre VDA olan bagaj hacmi ile sınıfının en yüksek bagaj hacmini sunuyor. Benzinli PureTech ve Dizel BlueHDi motor seçeneklerine sahip olan araç, *PureTech 130 HP EAT6 tam otomatik, 1.6 THP 165 HP EAT6 tam otomatik, 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 tam otomatik, 2.0 BlueHDi 180 HP EAT6 tam otomatik ünitelere yer vermiş. Araç, dört farklı donanım seviyesiyle üretiliyor. Active ve Allure temel donanım paketleri yanı sıra markanın son birkaç yıldır sürdürmekte olduğu üst gam stratejisini en iyi şekilde karşılayan GT Line ve GT versiyonları da ürün gamında yerlerini alacak. Araçta sunulan, Yokuş İniş Destek Sistemi (HADC) de dahil Advanced Grip Control (İleri Çekiş Kontrol Sistemi), Aktif tam Durdurma Güvenlik Freni (AEBS), Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Yorgunluk tespit sistemi (Dikkatsizlik algılama), Akıllı Far Sistemi, Aktif Hız Levhası Tanıma Sistemi, Adaptif Cruise Control ve Otomatik Fren Sistemi (Otomatik şanzıman), Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Assist ve Visio Park (360° görüş) gibi teknolojik ekipmanlar ile sürüş daha da güvenli hale geliyor.