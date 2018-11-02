62 bin liradan ‘GAZ’a geldi

Rusya’nın ticari araç devi GAZ Ticari Araçlar, bugün itibarıyla devreye alınan KDV indirimini fiyatlarına yansıttı.

Gaz Türkiye Satış Direktörü Eray Gazioğulları ,hükumetin döviz kuru ve yüksek faizden dolayı sıkıntı yaşayan otomotiv sektörüne yönelik almış olduğu karardan memnuniyetlerini dile getirerek KDV indirimini hemen fiyatlarına yansıttıklarını söyledi. Türkiye’ye inandıklarını ve bu pazarda büyümek için gerekli adımları atarak bayi ağını geliştirdiklerini belirten Gazioğulları “Tüm modellerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz. GAZelle Next 150 hp tek kabin, standart şasi 62 bin TL’den, GAZelle Next 150 hp panelvan 11.5 m3 ise 69 bin 410 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduk. Bu fiyatlarla yıl sonuna kadar müşterilerimizi GAZelle Next kalitesiyle tanıştırmaya kararlıyız” diye konuştu.