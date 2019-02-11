Volkswagen T-Roc tek donanımla geliyor… Hangisi?

T-Roc, Volkswagen’in gelecek 10 yıldaki mobilite öngörüsünü de gözler önüne seriyor. İlk etapta 1,5 litre benzinli motor seçeneği ile satışa sunulan T-Roc’a, 192.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla sahip olunabiliyor.

Volkswagen, T-Roc ile kompakt SUV segmentine yeni bir dinamizm katıyor. Bu zamana kadar otomotivde birbirlerine tezat oluşturduğu düşünülen performans ve konfor, duygusallık ve fonksiyonellik, şehir içi kullanım ve çok yönlü kullanım gibi kavramları uyumlu bir şekilde bir araya getiren T-Roc, Volkswagen’in SUV segmentindeki yeni tasarım ve teknoloji DNA’sını da gözler önüne seriyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ

T-Roc, Volkswagen’in gelecek 10 yıldaki mobilite öngörüsünü de gözler önüne seriyor. İlk etapta 1,5 litre benzinli motor seçeneği ile satışa sunulan T-Roc’a, 192.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla sahip olunabiliyor. Türkiye’de 1.5 TSI 150 PS ACT motor 7 ileri DSG şanzımanla birlikte sunuluyor.

HIGHLINE DONANIM SEVİYESİYLE GELDİ

Volkswagen SUV ailesinin yeni üyesi T-Roc, Türkiye’de 1.5 TSI 150 PS ACT motor 7 ileri DSG şanzımanla birlikte sunuluyor. 250 Nm tork gücüne sahip olan T-Roc modelinin 0-100 km/s hızlanma süresi 8,4 saniye olup maksimum hız değeri 205 km/s‘ye ulaşıyor. T-Roc Türkiye’de Highline donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Sahip olduğu zengin standart donanımlarıyla bir kompakt SUV’dan beklenenden fazlasını sunuyor. 8 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip “Composition Media” Bilgi & Eğlence Sistemi, LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, App connect mobil bağlantı arayüzü, 17 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, Ön/Arka Park mesafe sensörleri, 2 bölgeli tam otomatik klima “Klimatronik” gibi ekipmanlar standart olarak sunulan özellikler olarak dikkat çekiyor.