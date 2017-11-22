Alfa Romeo Giulietta’da kış indirimi

22 Kasım 2017 Çarşamba

Alfa Romeo Giulietta’da Kasım ayında çok özel alım fırsatları sunuluyor. Kampanya kapsamında, çift kavramalı TCT otomatik şanzıman ve 1.6 JTDM 120 HP turbo dizel motor seçeneğiyle öne çıkan Giulietta modelleri, 75 bin TL’ye kadar 24 aya varan vadeyle 0,99 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Alfa Romeo’nun sportif kompakt sınıf temsilcisi Giulietta, Kasım ayında büyük fırsatlarla satışa sunuluyor. Türkiye’de yeni 1.6 litre hacimli ve 120 HP güç üreten JTDM turbo dizel motorlu ve çift kavramalı TCT otomatik şanzıman seçeneğiyle öne çıkan Giulietta modelleri, 75 bin TL’ye kadar 24 aya varan vadeyle 0,99 faizli eşit ödemeli kredi avantajıyla otomobilseverlerin ilgisine sunuluyor.

Zengin Donanım Seçenekleri

Progression ve Super adı verilen 2 yeni donanım seviyesiyle satışa sulan Alfa Romeo Giulietta’nın başlangıç donanım seviyesi olan Progression’da Alfa Romeo D.N.A. Sistemi, VDC (ABS+ASR+Fren asistanı), Elektronik Q2, Hillholder, yol bilgisayarlı ön panel göstergesi, Start & Stop sistemi, 6 adet hava yastığı, elektrikli ve ısıtmalı gövde renginde yan aynalar, Uconnect sistemi (5 inçlik ekranlı CD/DVD/MP3 çalar radyo, Blu-me & USB AUX girişi, deri direksiyon simidi, el freni ve vites körüğü, 16 inç sportif hafif alaşımlı jant, arka spoyler, çift yönlü otomatik klima, arka park sensörleri ve karartılmış far çerçeveleri gibi özellikler yer alıyor.

17 inçlik jantlar

En üst donanım seviyesini temsil eden Super paketinde ise Progression donanım seviyesine ek olarak beyaz ışıklı Quadro Matrix göstergeler, 17 inç hafif alaşımlı jantlar, ön park sensörleri, krom kaplama cam çerçeveleri, alüminyum kapı eşik çıtası, Hız Sabitleyici, Görüş Paketi (otomatik katlanabilir yan aynalar, otomatik kararan iç dikiz aynası, yağmur, karanlık ve buğu sensörü), koyu renk arka camlar, Bi-Xenon farlar ve far yıkama sistemi yer alıyor. Her 2 donanım seviyesinde de farklı opsiyon paketleri sunularak (Stil veya Lüks Spor Paketi gibi) Alfa Romeo müşterilerinin araçlarını daha da kişiselleştirebilmeleri sağlanıyor.