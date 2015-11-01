Alfa Romeo Stelvio Türkiye’de

Alfa Romeo’da yeni dönemi simgeleyen model ailesinin ikinci üyesi olan Stelvio, Kasım ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Alfa Romeo Stelvio, kendi sınıfındaki dengeleri değiştirecek iddialı tasarım özellikleri, verimli ve güçlü motor karakteri, dinamik sürüş özellikleri ve teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkıyor.

Alfa Romeo tarihindeki ilk SUV modeli Stelvio, ülkemizde satışa sunuldu. Premium SUV segmentinde dengeleri değiştirecek tasarım özellikleri, sürüş dinamikleri, verimli ve güçlü motoru ile teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkan Alfa Romeo Stelvio, 430 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı. Alfa Romeo Stelvio’ya hayat veren 2.0 litre hacmindeki “2-in-1 turbo” beslemeli benzinli motor, 280 HP güç ve 400 Nm tork üretirken, 8 ileri otomatik şanzımanla işbirliği yapıyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktarabilen Q4 adlı 4×4 sistemiyle donatılan Stelvio, sınıfının en iyi değerine imza atarak 0’dan 100 km/s hıza tam 5,7 saniyede ulaşıyor. Son hızı 230 km/s olan 2.0 litre benzinli Alfa Romeo Stelvio, 100 km’de ortalama 7,0 litre yakıt tüketiyor.

Hafiflik genlerinde saklı

İtalya’nın en yüksek dağ geçidi olan Passo dello Stelvio’dan adını alan, Alfa Romeo’nun ilk SUV modelinde, süper spor otomobilleri aratmayacak yüksek mühendislik ürünü karoser yapısı dikkat çekiyor. Şanzımanla dört tekerlekten çekiş sistemini birbirine bağlayan bağlantı elemanlarında karbon fiber kullanımıyla hafifliği desteklenen Stelvio’nun yürüyen aksamında, çamurluklarında, kapılarında, motor kaputunda ve bagaj kapağında kullanılan yüksek alüminyum seviyesi de kendi sınıfındaki SUV’lar arasında fark yaratıyor.

Safkan Alfa Romeo tasarımı

Yüzyılı aşkın bir tasarım geleneğinin mirasçısı Alfa Romeo Stelvio, 4.687 mm uzunluk, 1.903 mm genişlik ve 1.671 mm yükseklik verileriyle oldukça geniş ve ferah bir yaşam alanını, kompakt boyutlarla bir araya getiriyor. Muntazam karoser orantılarıyla gerçek bir sanat eseri olan Stelvio’da, aşağıya kadar uzanan radyatör ızgarasına sahip karakteristik burun tasarımı İtalyan markanın aidiyetine vurgu yapıyor. Önden arkaya doğru yükselerek güçlenen omuz çizgisiyle belirgin çamurluk kuşakları kaslı ve güçlü bir görünüm sunarken, kapı üzerindeki çizgiler de dinamik görünümü perçinliyor.

Dinamik sürüşleri destekleyen yaşam alanı

Alfa Romeo Stelvio seçkin ve kaliteli malzemelerle bezenmiş iç mekanıyla orta boy premium SUV dünyasında fark yaratıyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık detaylar ve sportif tatlar öne çıkıyor. Kaliteli malzemelerle ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, ahşap ve kumaş olmak üzere farklı malzemeler birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyarken, gerek önde gerekse arkada geniş ve ferah yaşam alanı yolculukları keyifli hale getiriyor. Karakteristik Alfa DNA sürüş modu ile istenilen sürüş modu tercih edilebilirken, çift bölgeli iklimlendirme sistemi, Harman/Kardon imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemi gibi donanımlar, yaşam alanını eğlenceli kılıyor. Orta konsolun en üst noktasında sürücünün görüş alanında konumlandırılan ve Magneti Marelli ile birlikte geliştirilen entegre 3D navigasyonlu yüksek çözünürlüklü, 8,8 inç boyutundaki ekrana sahip Alfa Uconnect üzerinden otomobille ilgili birçok kontrole erişilebiliyor. Gösterge tablosunun ortasında bulunan 7 inç büyüklüğe sahip TFT ekran üzerinden, sürüşle ilgili bütün temel bilgiler sürücünün görüş hizasında sunuluyor. Sadece geniş bir yaşam alanı sunmakla kalmayan Stelvio, 525 litre ile sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden birini de beraberinde getiriyor.

Rakipsiz güvenlik donanımları

Euro NCAP testlerinde kendi segmentinin en yüksek güvenlik puanını alarak farkını ortaya koyan Alfa Romeo Stelvio, rakipsiz bir SUV olduğunu kanıtlıyor. Yenilenen ve standartları daha da yukarı çekilen değerlendirme kriterlerine göre yüzde 97’lik yetişkin yolcu koruma notuyla 5 yıldız alan Stelvio’da, başta fren mesafesini önemli oranda düşüren Entegre Fren Sistemi (IBS) öne çıkıyor. Elektronik Stabilite Kontrolü sistemiyle geleneksel hidrolik fren sistemini bir arada kullanan yenilikçi elektromekanik sistem sayesinde çok daha hızlı anlık fren tepkimesi ve rekor seviyede fren mesafesi elde edilebiliyor. Olası bir çarpışma tehlikesi algıladığında sürücü sesli olarak uyaran ve ardından fren yapan Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Yaya Algılama özelliğine sahip Otonom Acil Durum Fren Sistemi ve otomobilin içinde bulunduğu şeridin dışına istem dışı çıkması halinde sürüyücü uyaran Şerit Değiştirme İkaz Sistemi sürüş güvenliğini sağlayan sistemlerden bazıları olarak dikkat çekiyor. Arka Çapraz Yol Tespit Sistemine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, otomobilin her iki tarafından kör noktayı sürekli olarak gözlemliyor ve olası bir çarpışma potansiyeli söz konusu olduğunda sürücüyü uyarıyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ise araç hızını trafik koşullarına göre kendi kendine ayarlıyor.

Sürüş keyfinin mimarı yüksek mühendislik

En yüksek seviyede sürüş keyfini sunmak adına ön ve arka aks arasında ideal ağırlık dağılımına sahip olan Stelvio’nun karoserinde bolca alüminyum ve karbon fiber destekli malzemeler kullanılıyor. Üstün sürüş özellikleri için geliştirilen yarı sanal direksiyon miline sahip yeni çift salıncaklı ön süspansiyon, hızlı ve kesin direksiyon tepkilerini beraberinde getiriyor. Arka aksta Alfa Romeo’nun patentli dört buçuk kollu bağımsız süspansiyonu görev yapıyor. Yüksek kalite seviyesinde sürüş dinamikleri ve sürüş keyfi için sınıfının en direkt çalışan 12.0 oranlı direksiyon sistemiyle ideal yürüyen aksam göreve hazır hale geliyor.