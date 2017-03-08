Alfa Romeo’nun SUV’u Stelvio son çeyrekte geliyor

Alfa Romeo’nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio’nun Avrupa tanıtımı, 87. Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirildi. Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli; markaya has tasarımı sportif ve dinamik görünümü ile premium SUV pazarına tamamen yeni bir soluk getiriyor. Alfa Romeo logolu ilk SUV olan Stelvio, 2017 yılının son çeyreğinde ülkemizde de lüks otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

Alfa Romeo geçtiğimiz kasım ayında Los Angeles’ta Quadrifoglio versiyonuyla ilk kez gün ışığına çıkardığı Stelvio’nun tüm versiyonlarının tanıtımı için 87. Cenevre Otomobil Fuarı’na seçti. Stelvio, Stelvio Super ve Stelvio Business olmak üzere üç farklı versiyonu tanıtan Alfa Romeo, fuarın en çok dikkat çeken markaları arasında yer almayı başardı. Markanın ilk SUV modelinin satışlarına 2017 yılında başlanırken, Stelvio ülkemiz yollarına yılın son çeyreğinden itibaren çıkmaya başlayacak. Şubat ayında Alfa Romeo Ailesi’ne katılan Giulia’dan sonra Stelvio’nun da ülkemiz pazarına girmesi ile markanın ürün gamı tamamlanmış olacak. Tüm Alfa Romeo modelleri gibi, markanın ilk SUV modeli olan Stelvio da heyecan uyandıran bir sürüş deneyimi, yüksek performans ve son derece dinamik bir tasarımla rakiplerinden ayrışıyor. Alfa Romeo Stelvio, orta boy premium SUV segmentinin kurallarını yeniden yazmayı hedefliyor.

4 ÇEKER ÖZELLİĞİ

Standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 üstün yol tutuş özelliklerini beraberinde getirirken isteğe bağlı olarak mekanik kilitli arka diferansiyel sipariş edilebiliyor. Sadece yüksek performans ve üstün yol tutuş noktasında iddialı olmakla kalmayan Stelvio yolculukları keyifli hale dönüştüren geniş ve konforlu yaşam alanıyla yolcularını şımartıyor. Uzunluğu 468 cm, genişliği 216 cm ve yüksekliği 167 cm olan Stelvio, sahip olduğu ölçülerle güçlü, dinamik ve kompakt bir yapı sergiliyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de Alfa Romeo bu karışımı; mükemmel gövde orantıları, yalın hatlar ve kaliteli detayları bir arada kullanarak başarıyor.

ZARİF İÇ HACİM

Alfa Romeo Stelvio seçkin, zarif ve kaliteli iç mekânıyla orta boy premium SUV dünyasına İtalyan misafirperverliğini getiriyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık ve sportif bir mimari kullanıyor. Kaliteli malzemelerle ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, , ahşap ve kumaş olmak üzere farklı malzemeler birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyarken geniş ve ferah yaşam alanı yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yüksek oturma pozisyonu yola hâkim bir sürüş sunarken, yeni Alfa DNA’nın da katkısıyla Stelvio bir Alfa Romeo spor otomobilinden beklenen sürüş keyfini sunuyor. Derine gömülü yuvarlak hız ve devir göstergesinin ortasında bulunan ve donanıma bağlı olarak 3,5 inç veya 7 inç büyüklüğe sahip olan TFT ekran sürüşle ilgili bütün temel bilgileri sürücünün görüş hizasında sunuyor. Sürücü otomobil ara yüzüne ait iki adet yuvarlak kumanda düğmesi aynı zamanda Alfa DNA ve Alfa Connect sistemlerine kolay erişim sağlıyor.

525 LİTRE BAGAJ ZENGİN DONANIM

Sadece geniş bir yaşam alanı sunmakla kalmayan Alfa Romeo Stelvio 525 litre ile hacim sınıfının en büyük bagajını kullanıma sunuyor. Sekiz farklı açılma seviyesine sahip olan ve doğrudan Alfa Rotary seçim düğmesinden ayarlanan elektrikli bagaj kapağı kullanım konforunu destekleyen ekipmanlardan sadece biri. Olası bir çarpışma tehlikesi algıladığında sürücü sesli olarak uyaran ve ardından fren yapan Çarpışma Uyarı Sistemi, Yaya Algılama özelliğine sahip Otonom Acil Durum Fren Sistemi ve aracın içinde bulunduğu şeridin dışında istem dışı olarak çıkması halinde sürüyücü uyaran Şerit Takip Sistemi sürüş güvenliğini sağlayan sistemlerden bazıları. Arka Çapraz Yol Tespit Sistemine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi aracın her iki tarafından kör noktayı sürekli olarak gözlemliyor ve olası bir çarpışma potansiyeli söz konusu olduğunda sürücüyü uyarıyor. Aktif Hız Sabitleme sistemi ise araç hızını trafik koşullarına göre ayarlıyor.

280 BEYGİR GÜCÜNDE

Alfa Romeo Stelvio satış başlangıcıyla birlikte heyecan verici tasarımını ve üstün yol tutuş özelliklerini tamamlayan biri turbo benzinli, diğeri turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. 2.0 litrelik turbo benzinli motor 280 HP güç üretirken 2.2 litrelik turbo dizel motor 210 HP güç üretiyor. Tamamen yeni 2.0 litrelik turbo benzinli motor MultiAir elektrohidrolik supap kontrolü, ikisi bir arada turbo ve 200 bar ile çalışan yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemi gibi teknolojilerin de katkısıyla bütün devir bandı boyunca yüksek çalışma karakteri ve gaz emirlerine çabuk cevap veren bir yapı sergiliyor. 2.250 d/d’da 400 Nm tork üreten motor sınıfının en iyi yakıt verimliliğini sunarken aynı zamanda 5.7 saniye ile sınıfının en iyi 0-100 km/s hızlanma değerine imza atıyor ve 230 km/s maksimum hıza imkân tanıyor. İlerleyen dönemlerde ürün gamı 200 HP gücünde 2.0 litrelik turbo benzinli ve 180 HP gücünde 2.2 litre turbo dizel motorla tamamlanacak. Her iki motor seçeneği 8 kademeli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 ile kombine edilecek. 180 HP gücündeki 2.2 litrelik turbo dizel motor ayrıca arkadan itişli de sipariş edilebilecek.