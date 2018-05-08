Renault, yine bir ilke imza atıyor ve Clio’larda yepyeni bir teknolojisi sunuyor: “ANNE VARDIM BEN” teknolojisi
Bu teknoloji, özellikle annelerine değer veren bireyler için son derece kullanışlı. Meraklı annelerin ve unutkan çocukların sorununu çözmek için geliştirilen teknoloji sayesinde, anneler artık çocuklarının iyi olup olmadığını merak etmeyecek.
Bu teknoloji ile, otomobille gidilecek yere varıldığında, ön konsoldaki ANNE VARDIM BEN butonuna basarak, anneye önceden belirlenen mesaj otomatik olarak gönderiliyor. Anne dostu teknoloji şimdilik sadece sınırlı sayıda Renault Clio’da var.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
- ANNE VARDIM BEN butonu Renault Clio’nun ön konsoluna yerleştiriliyor.
- “Mum Button” mobil uygulaması indirilip çalıştırılıyor.
- Anne telefon numarası seçiliyor
- Varınca anneye gönderilecek mesaj belirleniyor.
- Gidilecek yere varıldığında anne vardım ben butonuna basılıyor.
- Tek tuşla anne içi rahatlatmanın mutluluğu yaşanıyor.