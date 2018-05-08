‘Anne vardım ben’

Renault, yine bir ilke imza atıyor ve Clio’larda yepyeni bir teknolojisi sunuyor: “ ANNE VARDIM BEN” teknolojisi

Bu teknoloji, özellikle annelerine değer veren bireyler için son derece kullanışlı. Meraklı annelerin ve unutkan çocukların sorununu çözmek için geliştirilen teknoloji sayesinde, anneler artık çocuklarının iyi olup olmadığını merak etmeyecek.

Bu teknoloji ile, otomobille gidilecek yere varıldığında, ön konsoldaki ANNE VARDIM BEN butonuna basarak, anneye önceden belirlenen mesaj otomatik olarak gönderiliyor. Anne dostu teknoloji şimdilik sadece sınırlı sayıda Renault Clio’da var.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?