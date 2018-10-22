Aslan logolu elektrikliyi 2020’de sunacak

Yeni elektrikli araç stratejisi kapsamında Paris Otomobil Fuarında yeni nesil şarj edilebilir hibrit araçlarının tanıtımını yapan Peugeot, 2020 yılından itibaren yeni elektrikli spor otomobil ürün gamını kullanıma sunacağını duyurdu. Yeni elektrikli araçları geliştirmek için kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen Peugeot, bu nedenle 2018 sezonu sonunda WRX şampiyonasından çekilmeye karar verdi.

Peugeot, 208 yıllık köklü geçmişiyle enerji dönüşümüne büyük bir özgüven ve hassasiyetle yaklaşıyor. Peugeot’nun Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımını yaptığı Yeni Peugeot 3008 Hybrid4 ve Yeni 508 Sedan ile SW Hybrid modelleri markanın dönüşümünü ve 2019 yılından itibaren tüm yeni modellerini de kapsayan elektrikli araç hamlesine yönelik ivmeyi gözler önüne seriyor.

DNA’sına sadık kalarak ürün hamlesini sürdüren Peugeot, müşterilerine 2020 yılından itibaren yüksek performanslı, düşük emisyonlu elektrikli spor otomobiller sunacak. Bu elektrikli spor otomobiller Peugeot Sport ekipleri ile birlikte geliştirilecek ve otomotiv endüstrisini baskı altına alan CO2 emisyonlarını azaltılma hedefine katkıda bulunacak.

Peugeot markası, 2021 yılına kadar WRX termal şampiyonluğunun elektrik modu ile ilgili belirsizliğin yaşandığı bir ortamda bu yeni araçların geliştirilmesine odaklanmaya karar verdi. Bunun sonucunda bu mücadele, Peugeot’nun takviminden silinip oluşturulan plana uygun olarak markanın ilk elektrikli performans aracı ile 2020 yılında tanışacak.

Peugeot CEO’su Jean-Philippe Imparato yapmış olduğu değerlendirmede: “Sürüş keyfi marka tarihinin temelini oluşturuyor. Elektrikli araç çözümleri, düşük emisyonlu spor otomobil deneyimi arayan müşterilerimize yeni yüksek performanslı versiyonlar sunmak için iyi bir fırsat. Elektrikli sistemlerle sağlanan performans ile sürüş keyfi daha da artacak. Keşfedilecek yeni alanlar ve karşılaşılacak yeni zorluklarla Peugeot markasının macerası heyecan verici bir gelecek için devam ediyor. Sıkıcılık asla DNA’mızın bir parçası olmayacak.” dedi.