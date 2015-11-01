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Aslan tutkunlarına ‘Legend’ konseptleri

Aslan tutkunlarına ‘Legend’ konseptleri
2 saat önce
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Peugeot, 200 yılı aşkın sürelik köklü geçmişiyle yeni “Legend” olarak adlandırdığı yeni bir koleksiyona ait lifestyle ürünlerini, konsept bir elektrikli bisiklet de dahil olmak üzere bisikletlerini Aslan tutkunlarına sunuyor.

Peugeot Legend bisiklet ürün gamı Rahatlık ve güvenilirlikten ödün vermek istemeyen retro bisiklet kullanıcılarını, yeni Peugeot “Legend” serisi içerisinde mükemmel bir model bekliyor.Damalı desenler yarışlardaki Peugeot zaferlerinden ithafen sunuldu.. “Legend” koleksiyonu Urban ve City dışında Road ve Junior olmak üzere dört farklı ürün grubunu bünyesinde barındırıyor. LC01 bisikletinin zincir seti, Peugeot’nun imzası niteliğinde olan “üçlü aslan” dizaynının yeni bir yorumu ile donatıldı. Peugeot bisiklet ürün gamındaki her model, tasarlandığı kullanım tarzına ve ürün grubu içerisindeki seviyesine göre adlandırılıyor

Peugeot eLegend bisiklet: yeni bir konsept

Peugeot, eLC01 elektrik destekli bisiklet konsepti, eLegend’ı tanıtıyor. Bu konseptin düzgün ve akıcı çizgileri, 60’lı yıllardaki Peugeot’un en ikonik kompakt bisikletlerinden ilham alıyor. Söz konusu konsept, 2018 yılında satışa sunulacak olan seri üretim modelin ön gösterimi niteliğini taşıyor. Bununla birlikte, 23-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Montlhéry’de gerçekleştirilecek olan “Grandes Heures Automobiles” etkinliğinde, bu modelin ön gösterimi dışında Peugeot “Legend” ürün ailesinin tamamı da sergilenecek.

Peugeot Legend yaşam tarzı koleksiyonu: ikonik ve şık

Markanın hayranları için özel olarak tasarlanırken, Peugeot Design Lab tasarımcıları markanın 200 yılı aşan tarihinin ikonik logolarını tekrar yorumladılar. Ürün yelpazesinde deri aksesuarlar, kartvizitlikler, akıllı telefon kılıfı, defter ve anahtarlıklar bulunuyor. Ayrıca hafta sonu gezmesi için canvas çantalar ve seyahat çantaları da koleksiyonda bulunurken, siyah veya beyaz tişört ve kapişonlu sweatshirt modelleri şık bir görünüm sunuyor. “LEGEND” koleksiyonunun malzeme, renk ve üretim kalitesi Peugeot’nun çıtayı yukarı çekme yükseltme stratejisini yansıtıyor.

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