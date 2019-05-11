Aston Martin, tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan, DBS Superleggera Volante’yi tanıttı. 5.2 litre V12 motora sahip model, 0’dan 100 kilometre 3.6 saniyede ulaşabiliyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, merakla beklenen DBS Superleggera Volante’yi tanıttı. Markanın tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan DBS Superleggera Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725 beygirlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen V12 motor, 3.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Eşsiz ve görkemli bir tasarıma sahip olan DBS Superleggera Volante’nin, 2019’un 3’üncü çeyreğinde üretilmesi planlanıyor. DBS Superleggera Volante, farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Hava akışını maksimum seviyeye çıkaran hava giriş kanalları otomobilin aerodinamik yapısını destekliyor.

5.2 LİTRELİK V12 MOTOR

Aston Martin Genel Müdürü Marek Reichman yeni model ile ilgili yaptığı açıklamada “DBS Superleggera, muhteşem hatta sıradışı performansa sahip olan bir otomobildi. Volante adlı üstü açılabilir versiyonunda da bu performansı koruyarak buna bir de tavansız ve eşsiz atmosferde bir sürüş imkanı ekledik. Eşsiz sürüş dinamikleri, etkileyici bir tasarım, Aston Martin’in 5.2 litrelik V12 motorunun muhteşem sesi gibi şeyler göz önüne alırsanız bu aracın gerçekten eşsiz bir sürüşe sahip olacağına katılacaksınızdır. Volante isminin geleneklerini bu araçta yaşatmaya devam ettiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

8 FARKLI TAVAN RENGİ

DBS Superleggera Volante’nin 8 farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. Otomobilin üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. 8 inçlik multimedya sistemi, ısıtmalı koltuklar ve karbon fiber ön cam çerçevesi gibi donanımlarla zenginleştirilebilen DBS Superleggera Volante’de kişiselleştirilebilir geniş opsiyon seçenekleri bulunuyor.