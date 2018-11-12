Avrupa’ya minibüs kültürünü getirmeyi hedefleyen Karsan, elektrikli Jest ile Almanya’da tam not aldı. Şimdiden 20’ye yakın elektrikli minibüs siparişi alan marka, bir adet Jest’i de Silikon Vadisi’ne yolladı. Çift bataryalı teknolojiyle 210 km’lik menzil sunan modelin başlangıç fiyatı ise 190 bin euro iken bataryalar hızlı şarj noktalarında 2 saate doluyor.

Ali YILDIRIM- MÜNİH

Karsan Türkiye’den sonra gözünü Avrupa pazarına dikti. BMW ile birlikte geliştirilen, yeni elektrikli Jest modellerini gün yüzüne çıkaran Karsan, iki yeni versiyon sergiledi. Bizimde Almanya Münih kentinde test sürüşüne katıldığımız modeller, gelecek neslin teknolojisini gözler önüne sunuyor. Karsan CEO’su Okan Baş, Jest, Atak ve Star modellerinin yanı sıra elektrikli araç teknolojilerini son dönemde hızlandırdıklarını bildirdi. Baş “Konvansiyonel araçlardan elektrikli araçlara geçiş ticari araçlar tarafında daha hızlı ilerliyor. Avrupa’da da zaten bu kapsamda adımlar atılmaya devam ediyor. Biz de yaptığımız çalışmalarla BMW ile çok iyi bir sinerji yakaladık. BMW ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde i serisinde kullanılmakta olan batarya paketi, elektrik motoru ve on board charger’dan oluşuyor. İlk defa bir Türk ticari araç markası, yurtdışında özellikle Münih gibi bir lokasyonda Avrupa’nın dört bir yanından katılım sağlayan potansiyel müşterilerle tanıtım gerçekleştiriyor” dedi.

SİLİKON VADİSİ’DE KULLANIYOR

Seri üretime Kasım ayında başlayan Jest’in büyük ilgi gördüğünden bahseden Baş, ilk etapta Romanya’daki ihaleyi kazandıklarını ve 5 adet elektrikli araç için anlaşma yaptıklarını belirtti. Baş şöyle devam etti: “Portekiz, Fransa ve Slovakya gibi Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden de daha şimdiden 15 adede yakın sipariş aldık ve bu ilgi her geçen gün artıyor. Hatta Amerika’dan, bir firmanın talebi doğrultusunda 1 adet Jest Electric’i Silikon Vadisi’ne yolladık. Tüm bunları ortaya koyduğumuzda Jest Electric ile dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda standart donanımdaki çift bataryalı Jest Electric için satış fiyatımız vergi hariç 190 bin eurodan başlıyor. Türkiye’de ise Jest Electric’i ulaşılabilir konuma getirmek için bir finansman ve kiralama modeli üzerinde çalışıyoruz.”

KARSAN POSTA SERVİSİ TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Okan Baş “Karsan olarak son iki yılda yönümüzü ihracat pazarlarına çevirdik. Şu anda 12 farklı ülkede distribütörlerimiz bulunmakta. Yılsonunda bayi sayımızı 20 farklı ülkeye yaymak istiyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla ihracat adedimizi yüzde 20 artırdık. İhracat ciromuzu ise geçen yıla göre 2.5 kat artırarak, toplam ciro içerisindeki ihracat payını yüzde 66’ya çıkardık. 2017 yılında 100 milyon euro bir ihracatımız vardı. Bu yıl ise 170 milyon euroya ulaşmak üzereyiz” dedi. ABD ile gerçekleştirilen USPS ihalesine de değinen Baş, ihalenin sonuçlarının gelecek yıl açıklanacağını belirterek “Şu anda testler devam ediyor. İhaleye katılan firmaların araçları şu anda test amaçlı gerçekten posta dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu testler Aralık ayına kadar devam edecek” diye konuştu.

MENZİLİ 210 KİLOMETRE

Jest Electric’in 44 ve 88 kW-saat’lik iki yeni versiyonu bulunuyor. BMW bataryalarıyla araç 210 kilometre menzile ulaşabiliyor. 210 kilometrelik menzile iki batarya ile ulaşan aracın, daha düşük menzilli tek bataryalı sistemi de var. Araç 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla kombine edilmiş. Model, alternatif akımlı şarj üniteleriyle 6 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 0.7 saatte şarj oluyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.

İLK KEZ ALMANYA’DA KULLANDIK

Bizimde kullanma fırsatı yakaladığımız model, atak yapısı ve konfor odağıyla dikkat çekiyor. Ayrıca boyutlarıyla kalabalık ve dar sokakların ustası olan araç, manevra ve yol tutuş kabiliyetiyle göz dolduruyor. Kullanım modlarıyla model, yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

20 BİNE YAKIN ARAÇ ÜRETİYOR

Karsan’ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18m otobüsleri, Bozankaya için 25 m elektrikli otobüsleri ve kendi markası altında dizel ve elektrikli Karsan Jest‘in üretimini gerçekleştiriyor. Karsan ayrıca şehirlerin toplu taşımacılık sistemlerindeki değişen ihtiyaçlara çözüm olarak kendi markası ile 8 metre erişilebilir Atak ve Star otobüslerini üretiyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.