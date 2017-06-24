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Bayramda Hyundai’den ücretsiz check-up

Bayramda Hyundai’den ücretsiz check-up
24 Haziran 2017 Cumartesi
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Hyundai, Ramazan Bayramı’nda araçlarıyla seyahat edecek müşterilerine ücretsiz check-up hizmeti sunuyor.

Kaliteli ve ayrıcalıklı hizmetleriyle birlikte koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinen Hyundai, satış sonrasında da müşteri odaklı faaliyetleri ile göz doldurmaya devam ediyor. Hazırladığı avantajlı ve ayrıcalıklı kampanyalarla müşterileri tarafından beğeni toplayan Hyundai Assan, Ramazan Bayramı tatilinde araçlarıyla tatile çıkacak Hyundai sahiplerine özel bir hizmet sunuyor. Hyundai sahipleri, ister bulundukları şehirde isterlerse rotaları üzerindeki Hyundai Yetkili Servisleri tarfından belirlenen özel alanlarda ücretsiz check-up yapma şansı elde edecekler.

HALKA AÇIK YERLERDE DÜZENLENECEK

Hyundai, yetkili servislerin haricinde alış veriş merkezlerinin oto park alanları ve benzin istasyonları gibi halka açık alanlarda düzenleyeceği “Before Servis (Ücretsiz Check Up)” aktiviteleri ile araçların motorları, fren sistemleri, yağ ve su seviyeleri yetkili servis personeli tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecek. Bu aktivitelerle müşterilerinin memnuniyeti kadar trafikte de güvenli bir şekilde sürüş yapmalarını amaçlayan Hyundai, ücretsiz check up aktivitelerine bayram sonuna kadar devam edecek.

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