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‘Bir Başka’ çikolata heykeli

‘Bir Başka’ çikolata heykeli
37 saniye önce
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Ankara Congresium’da gerçekleştirilen Çikolata ve Kahve Festivali’nde Ford, ziyaretçilere Türkiye’nin ilk gerçek boyutlu çikolata kaplı araç heykeli ile unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Çikolata heykeltraşı Yiğit Zeyneloğlu’nun 3 haftalık çalışması sonucu oluşturulan Yeni Ford Kuga çikolata araç heykeli, (CNC) Bilgisayar Sayımlı Yönetim sistemiyle özel gazlar ve lazer ışınları kullanılarak yapılırken, toplamda 65 kg bitter çikolata ve 65 kg saf kakao yağı kullanıldı. “Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, bu yıl 18-21 Mayıs tarihlerinde Ankara Congresium’da ilki gerçekleştirilen Çikolata ve Kahve Festivali kapsamında Yeni Ford Kuga’nın gerçek boyutlu çikolata heykeli ile ziyaretçilere unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. Türkiye’de daha önce hiç denenmiş bir yöntemle 3 hafta boyunca süren özel bir çalışma sonucu yapılan Yeni Ford Kuga çikolata araç heykeli için toplam 65 kg bitter çikolata ve 65 kg saf kakao yağı kullanıldı. Çikolata ve kakao yağları özel bir uygulama olan temperleme yöntemiyle eritildi. Eritilen bu karışım sonrasında püskürtme yapılarak, önceden hazırlanmış strafor modele uygulandı. Sadece püskürtme işlemi 3 gün boyunca 58 saat süren heykelin strafor modeline tam 8 kez çikolata kaplama işlemi yapıldı.

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