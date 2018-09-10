BMW modellerinde fırsat devam ediyor

Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında Ağustos ayında başlayan fırsatlar, BMW tutkunlarının kaçırmak istemeyecekleri benzersiz avantajlarla Eylül’de de sürüyor.
BMW, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda devam eden kampanya ile Eylül ayında da % 0,99’dan başlayan faiz oranları ve cazip takas desteği sunuyor. BMW tutkunları, Eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; 118i, 116d, 218i Coupé, 218i Cabrio, 216d Active Tourer, X1sDrive16d, X1 sDrive18i, X2 xDrive20d ve X2 sDrive18i modelleri için 50.000 TL için 12 ay vade %0,99 faiz ya da 100.000 TL için 36 aya varan vadeler ve cazip oranlı kredi fırsatlarından faydalanabiliyor.
BMW318i, 320d,320dxDrive, 330i, 330i xDrive Sedan’ın yanı sıra 418i Coupé ve 418i Gran Coupé modellerine de 100.000 TL için 12 ay vade, %0,99 faiz oranlı kredi avantajıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca aynı modeller için 150.000 TL ve 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatları da sunuluyor.
BMW 520i Sedan için de 150.000 TL, 12 ay, %0,99 faiz oranlı kredi fırsatına alternatif olarak 200.000 TL ve 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatı devam ediyor.
Tüm BMW modellerinde kampanyalara ilave olarak anahtar teslimde 3.000 TL’den başlayan ve modele göre 7.000 TL’ye varan cazip takas desteği de Eylül ayı boyunca BMW tutkunlarına sunuluyor.