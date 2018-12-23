Brisa çiftçilere sağlam gelecek sunuyor

Brisa, ‘Lassa Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lassa Tarım Danışmanlarıyla yıl boyunca çiftçilerin yanında yer alıyor. Lassa ekipleri 3 yıldır iyi tarım uygulamaları ve tarım araçlarının verimli ve emniyetli kullanımı için danışmanlık sunuyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın öncü markası Lassa, ‘Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ projesi kapsamında bir yandan Türkiye’nin tarım illerini karış karış gezerken bir yandan da Konya, Adana ve İzmir illerinde Lassa Tarım Danışmanları ile çiftçileri yıl boyunca destekliyor. Lassa bayileri ile birlikte düzenli olarak köyleri ziyaret eden Lassa Tarım Danışmanları iyi tarım uygulamaları ve tarım araçlarının kullanımı konusunda eğitimler ve buluşmaları düzenliyor. Böylece çiftçiler yeni nesil iyi tarım uygulamaları ve lastik tercihine bağlı olarak verimliliği doğrudan etkileyen toprak sıkıştırma, yakıt performansı konularıyla ilgili bilinçlendiriliyor, başarı hikayelerine imza atıyor.

230 KÖY GEZDİLER

2018 yılında 104.000 km yol kat eden Lassa ekipleri, 230 köy ziyaretiyle 4.000’e yakın çiftçiye ulaştı. Her hafta düzenli buluşmalarla çiftçilerle bir araya geldiler. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleriyle yapılan iş birlikleri ve yerel fuarlara yapılan desteklerle çiftçilerin gücüne güç kattılar. Lassa Tarım Danışmanları’nın şimdiye dek Türkiye’de benzeri görülmeyen bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Türkiye’nin tarımsal gelişimle hem ekonomik hem de sosyal bir atılım gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çiftçilerin büyük bir özveriyle yaptıkları çalışmalara Lassa Sevdamız Toprak, Geleceğimiz Ortak projemizle katkı sağlıyoruz. Lassa Tarım Danışmanları da gerek yıl içinde belirli dönemlerde ülkemizin tarım alanlarını gezerek gerek yıl boyunca sürekli olarak 3 kritik tarım ilinde çiftçilerin yanında yer alarak önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Çiftçiler yeni tanıştıkları iyi tarım uygulamaları ile toprağı gözeterek verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlamanın yollarını öğreniyor. Aynı zamanda toprağa temas eden lastiğin önemini kavrıyor ve tarım araçlarına özel 5 yıl garantiyle sunduğumuz lastiklerle yüksek verimlilik, emniyet ve performans sağlıyor. Böylece Konya, Adana ve İzmir başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başarı hikayeleri yarattık. Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayilerimizle birlikte omuz omuza çalışmaya ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TAVSİYELER ŞÖYLE SIRALANIYOR

Lassa uzmanları, çiftçilere lastik kullanımı ile ilgili şu tavsiyelerde bulunuyor:

Tohum yatağını açarken kullanılan lastik genişliği, tohum yatağına zarar vermeyecek şekilde seçilmeli, gerekirse lastik değiştirilerek ince taban kullanılmalı

Yanlış hava basınçlı lastik ile ekim alanına girmek toprağın gereğinden fazla sıkışmasına sebep olarak verimi azaltacaktır. Bu nedenle lastik hava basınçları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.

Fazla yakıt tüketimine sebep olarak ekonomik ve çevresel zarar yaratması nedeniyle yanlış hava basınçlı lastiklerle tarla sürülmemeli

Lastik ömrünü azalttığı için lastiklerin içine ağırlık yapması için su koyulmamalı

Patinaj yakıt tüketimini artırdığı için lastik seçerken ekim, sürüm sırasında daha az patinaj yapan desenler seçilmeli

Sürüş emniyeti için reflektör vb. güvenlik araçlarından yararlanılmalı

Lassa Tarım Danışmanları’nın belirlediği iyi tarım uygulamalarına yönelik başlıca önerileri ise şöyle;