Brisa ve Denizbank’tan çiftçilere destek

Brisa, Lassa markası ile çiftçilere güçlü bir gelecek sunmak üzere gerçekleştirdiği çalışmaları DenizBank Üretici Kart iş birliğiyle bir adım öteye taşıdı. Yapılan anlaşma kapsamında çiftçiler, Üretici Kart ile aldıkları Lassa, Bridgestone ve Dayton marka lastiklerin bedelini 5 ay sonra faizsiz ödeme imkanına kavuşuyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, DenizBank iş birliğiyle çiftçilere sağladığı değerler paketine bir yenisini ekledi. Yapılan anlaşmayla, Denizbank Üretici Kart kullanıcısı olan çiftçiler, Lassa, Bridgestone ve Dayton marka lastikleri şimdi alıp vade farkı olmaksızın 5 ay sonra ödeyebilecek.

Tarımın güçlenmesi için dört bir koldan çiftçileri desteklediklerini dile getiren Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Tarımın, ekonomik ve toplumsal gelişimdeki rolünü düşündüğümüzde çiftçilere destek vermenin ülkemize destek vermek olduğunun farkındayız. Bu kapsamda 40 yılı aşkın süredir gerek yenilikçi ürünlerimiz gerek hizmetlerimizle çiftçilerimizin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Diğer yandan sürdürülebilir tarım konusunda bilinci artırmak üzere Lassa markamızla gerçekleştirdiğimiz Sevdamız Toprak Yarınlarımız Ortak projemiz ile çiftçilere yıl boyunca sürdürülebilirlik, kârlılık, verimlilik ve emniyet alanında danışmanlık sunuyoruz. Son olarak ise tarıma desteği milli bir mesele olarak gören DenizBank ile bir misyon birliği içerisinde hareket etme kararı aldık. DenizBank Üretici Kart sahipleri Brisa lastiklerini 5 ay faizsiz dönem avantajıyla alabilecekler. Bu iş birliğiyle sunduğumuz değeri bir adım daha öteye taşımanın mutluluğu içerisindeyiz”şeklinde konuştu.

Yaklaşık 580.000 aktif kart kullanıcısına sahip DenizBank Üretici Kart; çiftçilerin mazottan tohuma tüm tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılayıp, ödemelerini hasatlarına göre vadelendire bildiği özel bir finansal ürün olarak öne çıkıyor.