Brisa’nın satışları %17 arttı

Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 2017 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bu dönemde net satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %17 oranında artış göstererek 1.008 milyon TL’ye ulaştı.

Brisa, Ocak-Haziran 2017 döneminde net satış gelirlerinde 2016 yılı ilk yarıyıl dönemine göre %17 oranında bir artış yakaladı. Bu dönemde hammadde, kurlar ve finansman giderlerindeki artışı yöneten şirketin cirosu 1.008 milyon TL, net dönem kârı 26 milyon TL olarak gerçekleşti. Ulusal ve uluslararası gelişmeler odağında lastik pazarını değerlendiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Aksaray fabrikamızın inşasına tüm hızıyla devam ettik. Ülkemize kuvvetle yatırım yapıyoruz. Lassa markamızın uluslararası pazarlarda güçlenmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve iyi bir başarı yakaladık. Türkiye yenileme lastik pazarında ise, otomobil segmentinde ekonomik lastikler grubu büyümeye devam etti. Hem binek araç hem de ticari araç lastikleri pazarında %9 oranında artış kaydedildi. Sektör lideri olarak pazara getirdiğimiz yeniliklerle tüm segmentlerde geçen yıla kıyasla bir gelişim kaydettiğimizi gözlemliyoruz. Hammadde ve kurlardaki artış gibi sektörü zorlayan koşulları, güçlü finansal yapımızın yanı sıra yeni nesil lastiklerimiz Bridgestone Driveguard ve Lassa Driveways serisinin katkısı, rekabetin yüksek olduğu ekonomik segmente özel sunduğumuz ve yerli üretimlerine başladığımız Dayton lastiklerinin sağladığı ivme ile yönetiyoruz. Bütün bunların üstüne Brisa, Türkiye lastik sektörünün yenilik lideridir. Hem üretim teknolojileri hem de hizmet çözümlerinde sahada, yerinde bakımlar, uzaktan yüksek teknoloji ölçümler, internette lastik.com.tr gibi kanallarımız, Bandag kaplama hizmetimizle müşterilerimize yeni çözümler sunuyoruz” dedi.

OTOPRATİK SAYISI 200’E ÇIKACAK

Perakendecilik alanında girişimcilik çalışmalarını da ortaya koyduklarını ifade eden Alemdar, “Binek ve hafif ticari araç sahiplerine hızlı, güvenilir ve kaliteli araç ve lastik bakımı hizmeti sunduğumuz Otopratik mağazalarının sayısını 5 yılda 43’ten 200’e çıkartacağız. Hızlı bakım hizmeti veren mağaza zincirleri arasında tüketicinin aklındaki ilk marka olan Otopratik’in iş ortakları Brisa ve Sabancı Holding’in güçlü çatısı altında kârlı, verimli ve güvenilir bir iş modeline kavuşuyor” şeklinde konuştu. Brisa bugün; Lassa, Bridgestone, Bandag, Dayton, Kinesis ve Energizer ürünlerinin yanı sıra OtoPratik, ProPratik, Lastiğim, lastik.com.tr, Bridgestone Box, Probox, Profleet, Mobilfix gibi yenilikçi satış kanalları ve hizmetleriyle de hem bireysel hem kurumsal müşterilerinin yolculukları boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.