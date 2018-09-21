Piaggio NRG 50 modeli, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç duymaksızın, B sınıfı otomobil ehliyetiyle motosiklet tutkunları tarafından da kullanılabiliyor olmasıyla ön plana çıkıyor.
Motosiklet dünyasının en köklü markalarından İtalyan Piaggio, motosiklet dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Piaggio’nun yeni modeli NRG 50, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç olmadan, B sınıfı otomobil ehliyetiyle motosiklet tutkunları tarafından da kullanılabiliyor olmasıyla ön plana çıkıyor. Kalite ve tasarım konusunda tam anlamıyla rakipsiz olan NRG 50, kullanışlı gösterge tablosu, geniş sele altı gözü ve dinamik görünümüyle dikkat çekerken, Pastel Beyaz ve Mat Siyah renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
15 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Piaggio NRG 50, modern görünümünün yanı sıra güvenlik özellikleriyle de fark yaratıyor. 220 mm çapındaki ön fren diski ve geniş tabanlı lastikle donatılan NRG 50, konforlu selesi ve USB portu ile şehir içi hayatını kolaylaştırıyor. Motosiklette görev alan 50 cc hacmindeki iki zamanlı, elektronik kontrollü karbüratöre sahip sıvı soğutmalı motor, Euro 4 normlarını karşılarken, yüksek ekonomi vaat ediyor. Piaggio NRG 50, 15 bin 500 TL’den başlayan ekonomik fiyatlarla satışa sunuluyor.