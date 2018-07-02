Camry hükümdarlığı tekrar kuruluyor

Toyota’nın yıllardır Avrupa’da en fazla sattığı modellerden biri olan Camry tekrar Avrupa’ya dönüyor. 14 yıl aradan sonra hibrit seçenekle 2019’u bekleyen model, kelime anlamıyla özdeşleşerek tekrar hükümdarlık kuracak.

Üretildiği yıllarda Avrupa ve ABD pazarının en çok tercih edilen sedan otomobillerinden biri haline gelen Toyota Camry, 14 yıl aradan sonra yeniden Avrupa pazarına merhaba diyor. Japon üreticinin en lüks sedan otomobillerinden biri olan Camry’nin kelime anlamı ise ‘hükümdarlık’ olarak kayıtlara geçiyor. Avrupa pazarında satıldığı dönemlerde listelerin en üst sıralarında boy gösteren model, dünyanın en çok tercih edilen otomobili olmayı da başarmış. Markanın Avensis modelinin yerini alması beklenen Camry, Batı Avrupa’da 2019’un ilk çeyreğinden itibaren boy gösterecek.

HIBRIT SEÇENEĞİ DE VAR

Dışarıdan şarj gerektirmeyen hibrit elektrikli motora sahip olan Camry Hybrid, Toyota’nın Avrupa’daki hibrit ürün gamını 8’e çıkaracak. Yeni Camry Hybrid Batı Avrupa’da 2019’un ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulacak. 2.5 litrelik hibrit motoru, yakıt verimliliğini, düşük emisyonu ile birlikte daha fazla güç ve çok daha iyi motor performansına sahip olan Camry’nin 8. jenerasyonu için Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA kullanıldı.

İLK KEZ 1982’DE SATIŞA ÇIKTI

1982 yılında ilk kez satışa sunulan Toyota Camry, dünyanın 100 ülkesinden fazla yerde bugüne kadar 19 milyon adedin üzerinde satışa ulaştı. Yıllık 700 bin adetten fazla satışıyla Camry, halen D/E segmentinde dünyanın en çok satan modeli olarak da öne çıkıyor. Tamamen yenilenen Camry, yüksek üretim kalitesine, yüksek verimliliğe ve yenilikçi, kullanıcı dostu teknolojiye sahip.