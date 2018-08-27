Binlerce kişinin katıldığı ankete göre ‘Araba Sevdalısı Ünlü’ Cem Yılmaz seçildi. Cem Yılmaz’ın arabaları ve Cem Yılmaz’ın en sevdiği spor otomobilleri hakkında bilinenlerin cevabını KızlarSoruyor açıkladı. Cem Yılmaz’ın kaç tane arabası var, otomobillerinin markası ne sorularının cevapları Cem Yılmaz’ın otomobillerinde. KizlarSoruyor’un hazırladığı ‘Arabalara sevdalısı ünlü erkek’ konulu anketin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu Cem Yılmaz aldı.

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor, güncel anketlerine devam ediyor. Hazırlanan anket ile üyelere ‘Sizce arabalara düşkünlüğüyle bilinen araba sevdalısı ünlü kim?’ sorusu soruldu.

CEM YILMAZ VE OTOMOBİLLERİ BİRİNCİ OLDU

Ankette oyların yüzde 46’sını alarak Cem Yılmaz açık ara birinci oldu. Onu yüzde 26 oy oranıyla bir diğer araba sevdalısı Kıvanç Tatlıtuğ takip etti. Acun Ilıcalı’nın yüzde 20 oy aldığı ankette Şahan Gökbakar yüzde 8 oy oranıyla dördüncü oldu. Ankette kız erkek dağılımında da farklı bir sonuç çıktı. Erkeklerin yüzde 60’ı araba sevdalısı ünlü olarak Cem Yılmaz’ı tercih ederken kızların yüzde 37’si Kıvanç Tatlıtuğ’u seçti.