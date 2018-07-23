Civic şimdi de dizel otomatikle geldi

Honda’nın üretimini ve testlerini Türkiye’de gerçekleştirdiği dizel motorlu Civic Sedan’ın 9 ileri otomatik şanzımanlı seçeneği yollara çıkıyor.

Dizel Civic Sedan, en son teknolojiye sahip 1.6 litrelik i-DTEC dizel motoru ile ekonomi ve performansı bir arada sunuyor. 21 Temmuz itibariyle 157 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak otomatik vitesli yeni Civic Sedan ve Hatchback Dizel’in, Türkiye’de yeni satış rekoru kırmalarına yardımcı olacağını söyleyen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2017 yılında Civic Sedan’ın yakalamış olduğu satış başarısı ile Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olduk ve tarihimizdeki en yüksek satış rakamına ulaştık. Tabii ki bu başarı 2017 ile sınırlı kalmadı. Civic Sedan bu yılın ilk 6 ayında ulaştığı 11 bin 509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo dışı satışlarda segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu. Bu artan talebe paralel olarak, 2017 yılı sonunda ikinci vardiya üretimine başladık. Birleşik Krallık’ı ihracat pazarlarımıza ekledi ve sağdan direksiyonlu Civic sedan modellerini üretmeye başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de Türk müşterisinin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic Sedan ile Honda’nın Türkiye’deki yeni rekorunu tazeleyeceğiz” diye konuştu.

HEDEF 32 BİN ADET

Haziran ayında binek otomobil pazarının %39 oranında daralmasına rağmen Honda’nın satışlarını %12 oranında artırdığına dikkat çeken Takuya Tsumura, “Civic Sedan Dizel’in yanı sıra Civic Dizel Hatchback’te de sunduğumuz 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği, rakipsiz bir güç-tüketim performansı sunuyor. Manuel ve otomatik vites seçeneğine sahip dizel motorlu Civic Sedan modelimizden yılsonuna kadar 32 bin adetlik bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİP TEST EDİLDİ

Civic Sedan ürün gamının en yeni üyesi yeni Civic Sedan Otomatik Dizel; güçlü, ilgi çekici ve etkili bir sürüş deneyimi sunmak için özel olarak geliştirilen, tamamen yeni i-DTEC Turbo dizel motoru müşterilerinin beğenisine sunuyor. Yeni Civic Sedan Otomatik Dizel bünyesinde barındırdığı konsept, yaklaşım ve teknolojilerle Honda’nın sportif ve yenilikçi yüzünü yansıtırken, aynı zamanda markanın Avrupa pazarına ve kompakt sınıfa vermiş olduğu önemi de teyit ediyor. Geliştirme sürecinde Türkiye, İngiltere ve Almanya’da yol testleri gerçekleştirilen yeni Honda Civic Sedan Otomatik Dizel, Türkiye’de üretilerek Avrupa’ya ihraç edilmeye devam edecek.

100 KM’DE 4.1 LİTRE TÜKETİYOR

Honda’nın 120 PS gücündeki 1.6 litre i-DTEC turbo dizel motoru, Civic Sedan’a atak bir sürüş karakteri kazandırıyor. Honda mühendisleri daha verimli bir motor elde etmek için yeni üretim süreçleri geliştirdi, farklı malzemeler ve yeni nesil birleşenler kullandı. Gelişmiş teknolojiler yardımıyla düşük emisyon ve NOx değerleri sunan 1.597 cc hacimli sıralı dört silindirli i-DTEC turbo dizel motor 4.000 d/d’da 120 PS güç ve 2.000 d/d’da 300 Nm tork üretiyor. 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Civic Sedan 0’dan 100 km/s hıza 10,2 saniyede ulaşıyor. Civic Sedan bu motor ve şanzıman kombinasyonu ile 200 km/s son hıza erişebiliyor. Güncel NEDC test normuna göre 108 gr/km CO 2 emisyon salınımı gerçekleştiren Civic Sedan Dizel, 100 km’de sadece 4,1 litrelik ortalama yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.

YALIN İÇ MEKAN

Modern ve yenilikçi mühendislik çözümlerini bünyesinde barındıran yeni Civic Sedan hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile oldukça keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yalın iç mekân, son derece düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle dikkat çekiyor. Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlarken, aynı zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. Civic Sedan ayrıca çok yönlü, pratik ve kullanışlı bir iç mekân ve bagaj alanıyla kompakt sınıfa yeni standart getirirken, bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor.

3 FARKLI DONANIMLA GELİYOR

Oldukça zengin bir donanım paketiyle satışa sunulan yeni Civic Sedan Dizel aynı zamanda kullanıcının kişisel zevk ve gereksinimlerini tamamlayan opsiyonel aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor. Yeni Civic Sedan 1.6-litre i-DTEC; Premium, Elegance ve Executive olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesi olarak sunulan Elegance donanım seviyesinde: 16 inçlik alaşım jantlar, otomatik yanan farlar, adaptif hız sabitleme sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, ön ve arka park sensörleri ve geri görüş kamerası ve sunroof bulunuyor. Executive donanım seviyesinde bunlara ilave olarak 7 inçlik dokunmatik renkli multimedya, Honda CONNECT bilgi ve eğlence sistemi, çift bölgeli otomatik klima, 17 inçlik alaşım jantlar, deri döşeme, LED ön farlar ve anahtarsız giriş ve çalıştırma sunuluyor. Civic Sedan Dizel Otomatik Elegance donanımı ile 157 bin 600 TL, Executive donanımı ile 169 bin 800 TL’ye satın alınabiliyor. 5 kapılı hatchback modeli ise Elegance donanımı ile 158 bin TL, Executive donanımı ile 172 bin TL’ye tercih edilebiliyor.