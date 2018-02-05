Çöl kaplanı Land Cruiser Prado yenilendi

Toyota’nın efsane SUV modeli Land Cruiser Prado yeni yüzüne kavuştu. 1951 yılından beri satışa sunulan Land Cruiser Prado, ailenin en dayanıklı modelleri arasında gösteriliyor.

Toyota’nın, en zorlu arazi şartlarındaki yeteneği ve şehir yollarındaki estetikliği ile benzersiz bir görünüme sahip modeli Land Cruiser Prado yenilendi. 190’dan fazla ülkede satışa sunulan ve rakipsiz off-road yetenekleriyle dünyanın en dayanıklı 4×4’lerinden biri olarak gösterilen Land Cruiser ailesi, 1951 yılından bu yana kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konusunda Toyota’nın simgesi konumunda. 10’dan fazla Avrupa ülkesinde segmentinin lideri olan Land Cruiser Prado iddiasını yeni, daha modern ve güçlü dış tasarımı, daha sofistike, konforlu ve yüksek kaliteli kabin tasarımı ve her türlü yol şartları için sağladığı sürüş kolaylığı ile şimdi daha da ileriye taşıyor.

8 İNÇ’LİK MULTIMEDYA EKRAN

Yenilenen Land Cruiser Prado’nun kabin ergonomisi ile birlikte, yeni ön konsol tasarımı da geliştirildi. Daha büyük 8 inç’lik multimedia ekranı, Optitron sürücü göstergeleri ve direksiyondan kontrol edilebilen 4.2 inç’lik çok fonksiyonlu ekran ön konsolda görsel bir zenginlik sunuyor. Bununla birlikte araç içi konforu da, ön koltuklardaki soğutma, arka koltuklardaki ısıtma, otomatik klima, ısıtmalı ön camlar ve yeni akıllı anahtar tasarımıyla artırıldı.

UZUNLUĞU 60 MM ARTTI

Yeni Land Cruiser Prado’nun uzunluğu 60 mm uzayarak 4,840 mm’ye çıktı. Böylelikle sıra dışı bir manevra kabiliyeti elde edilirken, dönüş yarıçapı ise sadece 5.8 metre oldu. Yeniden tasarlanan kaput, ön panjur, farlar, ön tampon, çamurluklar Land Cruiser Prado’nun eşsiz tasarım mimarisini daha da geliştirdi. Yenilenen ön far ve arka stop grubu ise, aracın çekiciliğini artırdı. Land Cruiser Prado’nun güçlü duruşu, en az 215 mm’lik yükseklik, 31 derecelik yaklaşma açısı, 25 derecelik ayrılma açısı ve 22 derecelik karın açısı ile desteklendi.

OFF-ROAD KABİLİYETİ YÜKSEK

Land Cruiser Prado’nun rakipsiz off-road kabiliyeti son derece dayanıklı, deformasyona dirençli ayrı şasili gövde yapısı ile sürücüye sağladığı üst düzey yönlendirme ve teknolojik destek özelliklerinden geliyor. Land Cruiser Prado’nun off-road tecrübesi olmayan sürücülerin bile aracın off-road özelliklerini üst seviyede kullanabilmesine destek olan arazi destek sistemleri, bu otomobili dünyanın teknolojik açıdan en ileri, güvenli, keyifli ve kolay kullanılabilen 4×4 araçlarından biri yapıyor.

ZENGİN GÜVENLİK EKİPMANI

Yeni Land Cruiser Prado’nun dikkat çeken özellikleri arasında Toyota Safety Sense aktif güvenlik teknolojileri donanımları da bulunuyor. Bu donanımlar arasında yolcu algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDA) ve Otomatik Uzun Far Sistemi (AHB) bulunuyor. Diğer aktif güvenlik teknolojileri arasında Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Geri Manevra Trafik Algılama Sistemi (RCTA) de bulunuyor.

2.8 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Yeni Land Cruiser Prado, 177 HP güç üreten 2.8 litrelik D-4D turbo dizel motorla birlikte satışa sunuluyor. Türkiye’de ise MTV ve tescil masrafları hariç 157 bin 500 Euro fiyat ile satışa sunuluyor.