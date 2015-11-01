Coupe gibi SUV: Audi Q8 Concept

Audi, markanın gelecekte seri olarak üreteceği büyük SUV modeli için bir öngörü olan Q8 Concept’i Detroit Otomobil Fuarı’nda beğeniye sundu. Dinamizm, yüksek verimlilik ve konforu zarif bir iç tasarımla buluşturan Q8 Concept, bir SUV’un geniş kullanım rahatlığını ve bir Coupe’nin duygusal çizgilerini barındırıyor. Bu özellikleriyle SUV segmentte maksimum prestiji ve Audi’nin hem teknoloji hem de tasarım alanındaki gücünü temsil ediyor. Plug-in hibrit motoruyla 442 HP ve 700 Nm çekiş gücü sunan Q8 Concept, Audi’nin 2018 yılında satışa sunmayı planladığı seri üretim modelinin de alt yapısını oluşturuyor

Audi Q8 Concept, 3 metrelik dingil mesafesi ve toplam 5.02 metre uzunluğuyla tüm yolcular ve bagajları için geniş ve ferah bir iç alan sunuyor. Sportif keskin çizgileri ve Coupe benzeri tavan tasarımına rağmen, arka bölümde seyahat eden yolcuları için geniş bir omuz ve baş mesafesiyle konforlu bir oturma alanına sahip. Araç içindeki tüm kontroller, Audi Virtual Cockpit’in (Audi Sanal Kokpit) geliştirilmiş versiyonu olan ve ön yolcu ve sürücünün ortasında yer alan geniş ekranlı kontrol ünitesinden sağlanıyor. Bu sanal kokpit üzerinden yol ve sürüşle ilgili tüm bilgiler, gerçek ve sanal dünyanın öğelerini birleştiren geliştirilmiş sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak sürücünün önüne getiriliyor. Audi Q8 Concept, 2.04 metre genişliği ile son derece güçlü ve etkileyici bir ön görünüm sunuyor. Dış görünümde farlar ön panele ilerici bir tasarım ile entegre edilmiş. Farları çevreleyen alüminyum gövde, bugüne kadar hiçbir Audi modelinde olmadığı kadar keskin ve derin tasarlanmış olan Audi Single Frame ile etkileyici bir bütünlük içinde göze çarpıyor. Q8 Concept’in, dış aydınlatmasında kama şekilli mavi Matrix lazer aydınlatma teknolojisi kullanılıyor. Bir milyon piksellik bu aydınlatma teknolojisi, sürücüye etkili bir ön görüş mesafesi sunarak tam bir yol hakimiyeti sağlıyor. Dinamik dönüş sinyalleri ve gündüz ledleri için ışık yayan kılavuz LED aydınlatmalar, farları dış çerçevesinden saran bir görünümle tasarlanmış. Bu görünüm ise aracın ön yüzünde gerçek bir Audi e-tron imzasını yansıtıyor.

TÜM KONTROLLER DOKUNMATİK

Audi Q8 Concept’in zarif iç tasarımı çığır açan bir kontrol ve gösterge konsepti ile birleşiyor. Araç içinde konfor, eğlence ve bağlanabilirlik ile ilgili tüm kontroller, Audi Virtual Cockpit ’in ( Audi Sanal Kokpit) geliştirilmiş versiyonu olan, geniş dokunmatik ekranlı siyah panelde gerçekleştiriliyor. Sürücü ve ön yolcunun arasında bulunan siyah panel, kullanılmadığında genel iç tasarımla uygun olacak şekilde gizleniyor. Otomobil ve sürüş ile ilgili tüm bilgiler, sürücünün vereceği komutlar Audi Sanal Kokpitte sanal ve gerçek öğelerin birleşimi ile anında yansıtılıyor ve sürücü tarafından görülebiliyor. Ayrıca, sürüş güvenliği ve araç ile ilgili en önemli bilgiler head up display sistemiyle de sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan görebileceği şekilde, ön cama yansıtılıyor. Sürücü bakış yönünde, yarı sanal gerçeklik ile bu bilgileri takip edebiliyor. Örneğin, navigasyon sistemi kullanıldığında rotayı gösteren ok, bu sistem ile sürücünün ön camında sanki gerçekten önündeymiş gibi yol gösterebiliyor. Sürüş asistanları ile ilgili tüm bilgiler yine, sanal ve gerçek dünyayı birleştiren bu dijital sistem ile sürücünün önündeki cama yansıtılıyor.

250 KM HIZ YAPIYOR

Quattro çekiş sistemine sahip Q8 Concept’in benzinli 3.0 TFSI motoru 333 HP güç ve 500 Nm çekiş gücü üretiyor. Elektrikli motoru ise, 134 HP güç ve 330 kW çekiş sistemi sağlıyor. Toplam olarak 442 HP güce ve 700 Nm çekiş gücüne sahip Q8 Concept, 0’dan 100km/s hıza 5.4 saniyede çıkabiliyor ve 250 km/s maksimum hız değerine ulaşıyor.

ELEKTRİKLE 60 KM GİDİYOR

Q8 Concept, 100 kilometrede ortalama 2.3 litre yakıt tüketimine ve kilometre başına sadece 53 gram karbon emisyonuna sahip. Lityum iyon pilleri 2,5 saatte tam olarak şarj edilen otomobil, sadece elektrikle 60 kilometre yol yapabiliyor.