Dacia, 2004’ten bu yana 5 milyon satış adedine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. 2017 Dacia için çok başarılı bir yıl oldu: Avrupa’da satışları yüzde 12 artış kaydetti ve Sandero perakende satışlarda Avrupa’nın 1 numarası oldu. 2018 yılının başında da rüzgar, Dacia için arkadan esmeye devam ediyor. Marka, 2004 yılından bu yana tüm pazarlarda beş milyon, Fransa’da ise bir milyon satış adedine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. 15 yıldan kısa bir sürede, ilkelerinden ödün vermeksizin ürün gamını tek modelden 6 modele çıkaran Dacia, pazardaki en iyi fayda / maliyet oranını her zaman korumayı başardı. Bu dinamizm sayesinde 2017, Dacia için rekor bir yıl oldu: Sandero, Avrupa’nın en çok tercih edilen otomobili oldu (Avrupa’daki perakende müşterilere yapılan satışlarda birinci sırada yer aldı)

Satış adedi yüzde 12 artarak 655 bine ulaştı

Dacia, faaliyet gösterdiği 25 pazarda satış adedini artırdı veya pazar payı rekorları elde etti Dacia’da yüksek müşteri sadakati

Dacia ile markanın fanları haline gelen müşteriler arasında güçlü bir bağ oluştu. Dacia, 2004 yılından bu yana her zaman otomotiv endüstrisinden farklı konumlandı ve ‘daha fazlasını’ yapma yarışına katılmayı reddederek bunun yerine müşterilerine yalnızca ihtiyaç duydukları özellikleri sunmaya odaklandı ve bunu da başardı. Dacia Satış ve Pazarlama Direktörü François Mariotte “Dacia, müşterilerin “az ama öz” satın alma yaklaşımının belirlediği yeni tüketim alışkanlıklarına mükemmel uyum sağlıyor. Müşteriler konfor veya estetikten ödün vermeyen daha dayanıklı, kaliteli ve fiyatının karşılığını veren ürünleri tercih ediyor. Bu, gıda, hava taşımacılığı ve giyim gibi diğer sektörlerde de gözlemlenebilecek ana bir akımdır. Dacia bu trende yanıt verebilen tek otomobil üreticisi olmakla birlikte bu sayede milyonlarca müşterisine rakipsiz fiyatlarla sıfır ve güvenilir otomobil satın alma imkanı sunmaktadır.” dedi. Smart Seats (Akıllı ve katlanabilir) 7 koltuklu Lodgy

2018 yılında sunulan yeniliklerin arasında yer alan katlanabilir 7 koltuk ve üçüncü sırada bulunan Smart Seats (Akıllı Koltuk) modülaritesi ile Lodgy, bir ailenin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin yanı sıra 7 kişiye kadar konforlu yolculuk imkanı sunuyor. Çocuk veya yetişkinler için iki adet geniş ve konforlu koltuk bulunduran üçüncü koltuk sırası, yeni modelde iki parçaya bölünmüş olarak yer alıyor. Altınca ve yedinci koltukların her biri bağımsız olarak katlanabiliyor, eğilebiliyor veya tamamen çıkarılabiliyor. Lodgy, gerekli olması halinde bagaj alanını maksimuma çıkarmak için 5 koltuklu versiyona veya bagaj hacmini artırmak için 6 koltuklu versiyona dönüştürülebiliyor. Bu yeni düzenleme ile Lodgy, iç hacmi ve modüler düzeniyle öne çıkıyor ve ailelerin günlük hayatlarını kolaylaştıran bir otomobil haline geliyor. Stepway şov yapıyor Dacia, Stepway Sandero, Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerini (ülkeye bağlı olarak) baz alan yeni özel serisini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor. Tamamen yeni bir görünüme sahip bu özel seri, Sandero ve Logan MCV modellerinde bir ilk olarak otomatik klima ile birlikte sunuluyor. Bu özel serinin dış tasarımında bazı özellikler göze çarpıyor: Yeni Duster’da ilk defa yer alan Kum Beji rengi.

Parlak gümüş ve parlak siyah olmak üzere iki tonlu 16 inç özel jant kapakları. Bu sayede jantlar “elmas kesim alaşımlı jant” olarak estetik ve bakımı kolay hale geliyor.

Kapı sütunlarında Stepway yazısının yer aldığı özel siyah parlak dekorasyon

Alt kısımdaki dekorasyonu, kapı sütunlarındaki ile aynı olan parlak siyah yan aynalar İç tasarımda ise şu özellikler ön plana çıkıyor: Sandero ve Logan MCV modellerde otomatik klima.

Zıt renk dikişle süslenmiş özel siyah ve açık gri döşeme. Ön koltukların orta kısmına işlenmiş Stepway yazısı.

Parlak krom detayları ve özel dekorasyonu ile havalandırma kanalları ve orta ön panel

Gri dikişli ön ve arka paspaslar Bu özel serinin satışa sunulacağı ülkeler: Sandero Lodgy Dokker Logan MCV İsim Adriyatik ülkeleri X X X Black and White Cezayir X Privilege Almanya X X Stepway Celebration Avusturya X Sandero Stepway Style Belçika X X X Urban Explorer İspanya X X X Nomada Fransa X X X X Advanced İtalya X X X WOW Portekiz X Yok Fas X X X Privilege Romanya X X X X Black & White İsviçre X X X Unlimited Türkiye X X Style