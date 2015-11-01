Dacia Logan MCV Stepway gün ışığına hazır

Türkiye pazarına girdiği günden itibaren başarılı bir satış grafiği yakalayan Dacia, Stepway üyeleriyle tüketicinin beğenisini kazandı. Şimdiler de ise Yeni Logan MCV Stepway versiyonuyla gün ışığına çıkmaya hazırlanan model, iki renk seçeneğiyle geliyor.

Dacia’nın en büyük başarı hikayelerinden biri olma özelliğini taşıyan Stepway ailesi, Sandero, Lodgy ve Dokker’ın ardından Yeni Logan MCV Stepway ile büyümeye devam ediyor. Yeni Logan MCV Stepway kaslı bir yapıya sahip ve ilhamını crossover stilinden alan son derece iddialı kişiliği ile ön plana çıkıyor.

573 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Cömert boyutlarıyla rekabetçi bir fiyata çok geniş bir yükleme alanı sunuyor. 573 litre ile segmentindeki en geniş bagaj hacmini sunuyor. Yeni Logan MCV Stepway yepyeni aydınlatma imzası, yeni iç mekan ambiyansı, ek saklama çözümleri ve güncellenmiş ekipman özellikleriyle modern bir duruş sergiliyor. Yeni Logan MCV Stepway dayanıklılığı, göz alıcı donanımları ve cömert özellikleriyle Stepway ailesinin en yeni üyesi. Araca daha kolay erişim için yerden yüksekliği 174 mm’ye çıkarıldı; yani Logan MCV’den 50mm daha fazla. Ayrıca araç, yüksek sürüş pozisyonu sayesinde sıra dışı bir görüş imkanı sunuyor.

ÇİFT RENKLİ TAMPON

Yeni Logan MCV Stepway’in ön kısmında çift renkli tampon, krom koruma ile birlikte sis lambaları yer alıyor. Yeni Logan MCV Stepway, Dacia’nın geçen sene Paris Otomobil Fuarı’nda gözler önüne serilen yeni far tasarımını da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca yeni iç mekan tasarımı, ilave saklama çözümleri ve güncellenmiş ekipman özellikleriyle modern bir duruş sergiliyor. Yeni Logan MCV Stepway iki renk seçeneği ile sunuluyor.

İŞÇİLİK ARTMIŞ

Logan MCV Stepway’in iç tasarımı statü sahibi bir görünüme sahip. Direksiyondaki, hava çıkışlarındaki, gösterge tablosu, orta konsoldaki ve kapı kollarındaki, ayrıca vites kolundaki saten görünümlü krom detaylar modellerin bu özelliğini vurguluyor. Direksiyonda korna merkezde yer alıyor. Direksiyona entegre edilen kumanda düğmeleri sayesinde ise son derece kullanıcı dostu ve konforlu bir sürüş keyfi elde ediliyor. Yeni Logan MCV Stepway arka park sensörü, yokuş kalkış desteği ve versiyona bağlı olarak geri görüş kamerasını da donanımları arasında müşterilerine sunuyor. Aracın iç mekan özellikleri gündelik kullanımı kolaylaştıracak biçimde düşünüldü. Kapılarda yer alan elektrikli ön ve arka cam tuşlarına erişmek artık çok kolay. Daha da fazla konfor sunması bakımından sürücü tarafından tek dokunuş özelliği yer alıyor.